我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 未提台灣

NBA／杜蘭特飆32分登歷史三分球榜第11名 率火箭斷活塞4連勝

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
火箭以111：104擊敗活塞。（美聯社）
火箭以111：104擊敗活塞。（美聯社）

在昨天於延長賽不敵76人隊後，火箭隊23日客場之旅來到底特律作客活塞隊主場，並在杜蘭特（Kevin Durant）全場投進5記三分球，生涯三分球總進球數升上第11名助拳下，最終火箭就以111：104擊敗活塞，收下近5場比賽第4勝。

近期手感逐漸加溫的杜蘭特，在昨天與76人之戰單場就投進5記三分球拿下36分，不過球隊卻在延長賽遭到76人逆轉，終止近期的3連勝，不過23日作客活塞主場杜蘭特也延續火燙手感。

上半場杜蘭特就火力全開，個人在第二節就砍下13分，其中包括投進生涯第2283記三分球，讓他超越泰瑞（Jason Terry），成為聯盟歷史三分球進球榜的第11名，且距離排名第10名卡特的2290記三分球也僅剩些微差距，有望在未來幾戰就擠進前10名。

儘管活塞在上半場也靠著板凳群的優異表現，與火箭戰成52：52平手，不過易籃後杜蘭特再度火力全開，攜手近期手感手感火燙的年輕後衛謝普得（Reed Sheppard）單節拿下18分，幫助火箭一口氣將領先差距擴大到雙位數，最終也以7分差距拿下勝利。

火箭23日以杜蘭特投進5記三分球攻下32分表現最佳，森根（Alperen Sengun）則有19分進帳，替補上陣謝普得則有18分進帳；至於活塞23日在先發球員「正負值」全數為負的情況下，板凳球員雖然表現出色，包括史都華（Isaiah Stewart）、霍蘭德（Ron Holland II）、詹金斯（Daniss Jenkins）都有雙位數得分表現，但仍是無法扭轉局勢。

蘭德

上一則

米蘭冬奧／中國124人出征 谷愛凌將再衝金

下一則

NBA／盜走詹姆斯冠軍球衣只賣10萬 前熱火保安遭逮

延伸閱讀

NBA／76人延長賽逆轉火箭 安比德本季首度大三元

NBA／76人延長賽逆轉火箭 安比德本季首度大三元
NBA／自覺被當替罪羔羊趕走 杜蘭特「準絕殺太陽」證明寶刀未老

NBA／自覺被當替罪羔羊趕走 杜蘭特「準絕殺太陽」證明寶刀未老
NBA／死神鐮刀再度揮舞 杜蘭特準絕殺三分球 火箭險勝太陽

NBA／死神鐮刀再度揮舞 杜蘭特準絕殺三分球 火箭險勝太陽
NBA／亞歷山大評雷霆「總統山」好謙虛 沒選自己 挑4球星入列

NBA／亞歷山大評雷霆「總統山」好謙虛 沒選自己 挑4球星入列

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

攀岩高手霍諾德徒手攀登台北101 防「不幸墜落」Netflix曝措施

2026-01-23 00:40
日本好手大坂直美20日以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座。歐新社

大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 澳網首輪旗開得勝

2026-01-20 14:01

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴