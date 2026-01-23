NBA／杜蘭特飆32分登歷史三分球榜第11名 率火箭斷活塞4連勝

火箭以111：104擊敗活塞。（美聯社）

在昨天於延長賽不敵76人隊後，火箭隊23日客場之旅來到底特律作客活塞隊主場，並在杜蘭特（Kevin Durant）全場投進5記三分球，生涯三分球總進球數升上第11名助拳下，最終火箭就以111：104擊敗活塞，收下近5場比賽第4勝。

近期手感逐漸加溫的杜蘭特，在昨天與76人之戰單場就投進5記三分球拿下36分，不過球隊卻在延長賽遭到76人逆轉，終止近期的3連勝，不過23日作客活塞主場杜蘭特也延續火燙手感。

上半場杜蘭特就火力全開，個人在第二節就砍下13分，其中包括投進生涯第2283記三分球，讓他超越泰瑞（Jason Terry），成為聯盟歷史三分球進球榜的第11名，且距離排名第10名卡特的2290記三分球也僅剩些微差距，有望在未來幾戰就擠進前10名。

儘管活塞在上半場也靠著板凳群的優異表現，與火箭戰成52：52平手，不過易籃後杜蘭特再度火力全開，攜手近期手感手感火燙的年輕後衛謝普得（Reed Sheppard）單節拿下18分，幫助火箭一口氣將領先差距擴大到雙位數，最終也以7分差距拿下勝利。

火箭23日以杜蘭特投進5記三分球攻下32分表現最佳，森根（Alperen Sengun）則有19分進帳，替補上陣謝普得則有18分進帳；至於活塞23日在先發球員「正負值」全數為負的情況下，板凳球員雖然表現出色，包括史都華（Isaiah Stewart）、霍蘭德 （Ron Holland II）、詹金斯（Daniss Jenkins）都有雙位數得分表現，但仍是無法扭轉局勢。