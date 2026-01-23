NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
快艇隊球星哈登(前)22日與湖人隊球星詹姆斯爭球。(美聯社)
快艇隊球星哈登(前)22日與湖人隊球星詹姆斯爭球。(美聯社)

湖人快艇在22日上演本季第3度的「洛城內戰」，前三節快艇在雷納德（Kawhi Leonard）火力全開領軍下一度取得26分領先，不過湖人也在板凳球員助拳下在第四節追到僅剩2分差距，但關鍵時刻哈登（James Harden）、柯林斯（John Collins）兩記三分球命中，也幫助快艇以112：104擊敗湖人。

湖人與快艇本季前兩度洛城內戰各拿下一勝，22日雙方則是在快艇主場碰頭，首節湖人唐西奇（Luka Doncic）就手感發燙單節進帳12分，不過快艇在雙巨頭雷納德與哈登領軍下同樣團隊火力全開，上半場打完快艇也以17分差距領先湖人。

易籃後，快艇的火力絲毫不減，在第三節中段一度取得全場最高的26分領先，不過湖人板凳球員在此時挺身而出，幫助球隊一路將差距縮小到個位數，第四節中段更在唐西奇投進三分球後，追到僅剩2分差，但快艇接下來也靠著哈登三分球命中止血。

比賽最後1分半鐘湖人打出一波11：2再度追到僅剩4分差，但倒數43秒柯林斯（John Collins）投進致命三分球，澆熄湖人最終反撲氣燄，最終以8分差距中斷湖人2連勝。

快艇22日上場9名球員就有7人得分上雙，其中雷納德24分，哈登、祖巴茲（Ivica Zubac）分別有18分、10助攻、7籃板與18分、19籃板，湖人則以唐西奇32分、11籃板、8助攻最佳，不過正負值「－16」卻是全隊最低的球員，詹姆斯23分、6助攻、5籃板。 

湖人 快艇 唐西奇

NBA／唐西奇達標1萬4000分史上第4年輕 成明星賽票王詹姆斯送祝福

NBA／有唐西奇沒詹姆斯 柯瑞第12度入選全明星賽

NBA／少唐西奇和艾頓 詹姆斯獨撐湖人 仍輸拓荒者

NBA／神級表現也救不了湖人 唐西奇將缺席明天與拓荒者之戰

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33
日本好手大坂直美20日以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座。歐新社

大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 澳網首輪旗開得勝

2026-01-20 14:01
道奇隊球星貝茲表示，2032年球季打完就會退休。（歐新社）

MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

2026-01-18 21:52
前湖人奪冠功臣歐頓。 (美聯社)

NBA／毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

2026-01-18 20:42

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

