NBA／尼克前一場被球迷噓爆 今大勝籃網57分改寫隊史紀錄

在過去11場比賽吞下9敗後，尼克隊日前召開內部球員會議希望尋求突破，而在今天主場迎戰籃網隊的「紐約內戰」中，尼克也重拾過去連敗期間消逝的防守強度，讓籃網打到第四節中段得分都還停留在56分，最終尼克也以120：63擊敗籃網，創下隊史最大勝分差。

身為本季NBA 盃冠軍的尼克，在進入2026年後卻陷入嚴重低潮，即使近期傷兵陸續歸隊，依舊是無法找回贏球節奏，在前一場不敵獨行俠，並遭到滿場球迷噓聲對待後，尼克也由隊長布朗森（Jalen Brunson）召開內部球員會議，希望從休息室中找到解決之道。

而今天在主場迎戰籃網，尼克也總算找回攻守節奏，不僅在首節就狂轟38分，也重拾優異的團隊防守，整個上半場僅讓籃網拿下38分，取得高達22分領先優勢。

第三節尼克持續將領先優勢擴大，在先發球員4人得分都來到雙位數，團隊也取得超過30分領先後，尼克也將主力球員陸續換下場，沒想到第四節尼克板凳球員絲毫沒有要放過籃網的意思，在該節前6分半鐘再打出16：0攻勢，也將領先差距擴大到55分以上，最終尼克就以57分差距輕取籃網，創下隊史最大勝分差。

尼克今天先發球員中僅有布朗森出賽在30分鐘以上，他也攻下全隊最高的20分，唐斯（Karl-Anthony Towns）則有14分、8籃板，替補上質的沙米特（Landry Shamet）拿下18分；相較於尼克全隊共6人得分上雙，籃網僅有波特（Michael Porter Jr.）與威廉斯（Ziaire Williams）分別攻下12分與11分。