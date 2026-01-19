NBA／連3年入選明星賽先發 雷霆亞歷山大狂飆30分退騎士

雷霆以136：104大勝騎士。(美聯社)

聯盟戰績龍頭雷霆隊儘管在19日賽前宣布陣中主力後衛威廉斯（Jalen Williams）將因為右腿筋拉傷缺席數周後複檢，但在19日作客騎士隊主場的比賽中，雷霆大軍依舊展現強大進攻破壞力，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）攜手攻下58分領軍下，最終雷霆就以136：104大勝對手。

威廉斯在周日雷霆不敵熱火的比賽第二節時出現右大腿痠痛狀況，最終他也撐著右腿離場，讓本季已經因為手腕手術缺席一個月的他再度進入傷兵名單，而19日雷霆球團也宣布，將會在接下來數周觀察威廉斯的復原狀況，再決定他的復出時間。

儘管少了後場大將助拳，但雷霆19日作客騎士主場依舊打出衛冕軍的氣勢，不僅上半場亞歷山大與霍姆葛倫就火力全開，幫助雷霆取得雙位數的領先優勢，在第三節騎士稍稍將比分追近後，第四節雷霆更是加大進攻力道，團隊單節狂飆45分，最終以32分差距大勝騎士，收下本季第36勝。

雷霆19日以今年再度入選明星賽先發陣容的亞歷山大攻下30分表現最佳，霍姆葛倫也有28分、8籃板、2阻攻演出，多特（Luguentz Dort）與喬伊（Isaiah Joe）也分別有18分和16分進帳；騎士雖然也有5人得分上雙，但米契爾（Donovan Mitchell）的19分已經是全隊最高。