NBA／狂飆本季新高7記三分彈 溫班亞瑪射下爵士

記者曾思儒／即時報導
馬刺以123：110迎接3連勝。(美聯社)
剛入選明星賽西區先發的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），19日對上爵士隊轟下本季新高的7記三分彈，以33分、10籃板的「雙10」成績率隊以123：110迎接3連勝。

這將是溫班亞瑪第二度參與明星賽，且是馬刺隊史第8位選上先發的球員；他以12投7中的三分球回應球迷支持，只差1球就能追平生涯單場最多顆三分球進球紀錄。

溫班亞瑪領軍下，馬刺共有7名球員得分兩位數，首節就取得34：26領先；溫班亞瑪第一節三分球就有4投3中攻下13分的演出；馬刺半場打完領先分差雖縮小到61：57，不過第三節在卡瑟爾（Stephon Castle）11分發揮下，打出35：23的單節攻勢，第四節也維持優勢，最終迎接本季第17場兩位數分差的勝利。

上月兩隊交手時，爵士中斷馬刺8連勝，19日「黑衫軍」拒絕重蹈覆轍，先發五人得分都達兩位數，卡瑟爾18分、8助攻，替補上陣的哈波（Dylan Harper）也有15分。

吞下4連敗的爵士，當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）再度因病缺陣，19日喬治（Keyonte George）和諾基奇（Jusuf Nurkic）雖各有30分和20分演出，仍沒能助隊止敗。

