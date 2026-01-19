NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

美國職籃NBA明星賽先發名單今天出爐，唐西奇 、約基奇、「斑馬」溫班亞馬、「字母哥」安特托昆博等人入選，但洛杉磯 湖人球星詹姆斯連續21年獲選明星賽先發球員紀錄中斷。

美國體育媒體ESPN報導，湖人的唐西奇（Luka Doncic）在西區聯盟票選中領先。先發名單上除了唐西奇，還有丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）、奧克拉荷馬雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、聖安東尼奧馬刺中鋒溫班亞馬（Victor Wembanyama）及金州勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）。

東區聯盟先發則有密爾瓦基公鹿前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、紐約尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）、費城76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、底特律活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）及波士頓塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）。

美聯社提到，先發球員選拔採用加權公式，球迷投票 占50%，球員和媒體投票各占25%。

詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。各隊總教練將選出14名替補球員，名單將於2月1日公布。明星賽將於2月15日在洛杉磯球場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行。