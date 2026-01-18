NBA／少唐西奇和艾頓 詹姆斯獨撐湖人 仍輸拓荒者

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯難撐殘陣紫金軍。（路透）
詹姆斯難撐殘陣紫金軍。（路透）

當家球星唐西奇（ Luka Doncic）和艾頓（Deandre Ayton）都缺席的湖人隊，17日攻下全隊最高分的史馬特（Marcus Smart）又提前傷退，幾乎一路落後下以116：132敗給拓荒者隊，吞下近6戰的第5敗。

場均可攻下33.6分的唐西奇是目前聯盟「得分王」，但因左側腹股溝疼痛免戰。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽前透露，唐西奇的MRI檢查結果正常，目前是每日觀察名單。

拓荒者也少了場均有26.1分的第一得分手阿夫迪賈（Deni Avdija），他因背傷已經連3場缺陣，不過團隊首節就轟下40分，半場打完也取得71：61領先。

上半場最多領先14分的拓荒者，第三節領先一度縮小到75：67，不過夏普（Shaedon Sharpe）馬上以灌籃回應；夏普今天攻下平全場最高的25分，助拓荒者下半場一路領先。最後5分40秒拓荒者還握有24分領先時，瑞迪克就將當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）換下場。

詹姆斯繳出20分、9籃板、8助攻的全能表現，但內外兩名大將都缺陣下，狀況不錯的史馬特第四節又傷退，就算替補的中鋒提姆（Drew Timme）繳出21分也白搭。

