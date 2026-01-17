NBA／湯普森on fire 上半場轟23分率缺陣獨行俠連勝爵士

湯普森達成1萬7000分生涯里程碑。（路透）

獨行俠隊在一票球星缺陣下，湯普森（Klay Thompson）挺身而出，17日面對爵士隊前兩節就轟進23分，生涯得分突破1萬7000分的紀錄夜助隊以138：120收下對戰連勝。

這是兩隊10天內的第三度碰頭，前兩度交手各拿一勝，雙方都有主將缺陣，獨行俠的「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）因腳踝扭傷連兩場缺席，戴維斯（Anthony Davis）、厄文 （Kyrie Irving）和華盛頓（P.J. Washington）也沒能出賽；場均可拿27.9分的爵士「得分王」馬卡南（Lauri Markkanen）也因生病連三場缺席，凱斯勒（Walker Kessler）則是因肩傷免戰。

兩天前同樣主場碰爵士，湯普森就有三分球13投6中攻下本季新高26分的演出，替補出賽再連飆三分彈，第一節還剩5分多鐘時就達成17000分的得分里程碑；他今天全部得分都集中在前兩節，12投7中包括11投6中的三分球，助隊第一節就建立42：29優勢，全場一路領先下以138：120收下主場連勝。

獨行俠最多領先到23分，全隊共有6人得分達到兩位數，湯普森23分最高，威廉斯（Brandon Williams）和克里斯提（Max Christie）各22分，馬歇爾（Naji Marshall）16分。

爵士的喬治（Keyonte George）攻下全場最高29分，森薩博（Brice Sensabaugh）25分，貝利（Ace Bailey）18分，菲利波斯基（Kyle Filipowski）13分、12籃板。