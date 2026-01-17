我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多

NBA／湯普森on fire 上半場轟23分率缺陣獨行俠連勝爵士

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湯普森達成1萬7000分生涯里程碑。（路透）
湯普森達成1萬7000分生涯里程碑。（路透）

獨行俠隊在一票球星缺陣下，湯普森（Klay Thompson）挺身而出，17日面對爵士隊前兩節就轟進23分，生涯得分突破1萬7000分的紀錄夜助隊以138：120收下對戰連勝。

這是兩隊10天內的第三度碰頭，前兩度交手各拿一勝，雙方都有主將缺陣，獨行俠的「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）因腳踝扭傷連兩場缺席，戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）和華盛頓（P.J. Washington）也沒能出賽；場均可拿27.9分的爵士「得分王」馬卡南（Lauri Markkanen）也因生病連三場缺席，凱斯勒（Walker Kessler）則是因肩傷免戰。

兩天前同樣主場碰爵士，湯普森就有三分球13投6中攻下本季新高26分的演出，替補出賽再連飆三分彈，第一節還剩5分多鐘時就達成17000分的得分里程碑；他今天全部得分都集中在前兩節，12投7中包括11投6中的三分球，助隊第一節就建立42：29優勢，全場一路領先下以138：120收下主場連勝。

獨行俠最多領先到23分，全隊共有6人得分達到兩位數，湯普森23分最高，威廉斯（Brandon Williams）和克里斯提（Max Christie）各22分，馬歇爾（Naji Marshall）16分。

爵士的喬治（Keyonte George）攻下全場最高29分，森薩博（Brice Sensabaugh）25分，貝利（Ace Bailey）18分，菲利波斯基（Kyle Filipowski）13分、12籃板。

厄文

上一則

NBA／245萬美元 柯瑞冠軍戰實穿球衣飆出天價

延伸閱讀

NBA／湯普森單場6顆三分彈超車里拉德 排行躍第4

NBA／湯普森單場6顆三分彈超車里拉德 排行躍第4
擠佔機場行李盤？旅客惱火：最令人討厭行為

擠佔機場行李盤？旅客惱火：最令人討厭行為
聯合健保CEO槍擊案效應 企業高層維安開銷翻倍 11萬元起跳

聯合健保CEO槍擊案效應 企業高層維安開銷翻倍 11萬元起跳
聯合健保執行長遭槍擊1年後 S&P500企業高層維安開銷翻倍

聯合健保執行長遭槍擊1年後 S&P500企業高層維安開銷翻倍

熱門新聞

林昀儒比賽檔案照。（新華社）

林昀儒終結2年冠軍荒 開季第一站登頂喊「沒想到」

2026-01-11 13:46
日本球星大谷翔平。（美聯社）

經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

2026-01-12 22:26
謝淑薇（右）10日與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗對手，開季首戰就奪冠。（路透）

布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

2026-01-10 19:10
曼菲斯灰熊隊與奧蘭多魔術隊比賽檔案照。（美聯社）

NBA進軍歐洲 向投資人招手 喊出球隊估值衝10億美元

2026-01-12 12:14
Sportico報導，美國職棒日本球星大谷翔平2025年代言收入達1億美元居全球運動界之冠。（美聯社）

MLB／大谷場外收入1億美元全球第一 被喻「棒球界喬丹」

2026-01-15 01:27
林昀儒檔案照。（新華社）

台「國民金孫」林昀儒4強苦戰勝張本智和 WTT杜哈爭冠軍

2026-01-11 09:33

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」