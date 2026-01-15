NBA／葛蘭特傷退 米契爾單節轟20分打爆76人

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
米契爾。(路透)
米契爾。(路透)

騎士隊球星葛蘭特（Darius Garland）今(14)天出戰76人隊下半場傷退，不過隊友米契爾（Donovan Mitchell）轟下35分，其中20分集中在第三節，助隊頂住76人反撲，終場以133：107踢館成功。

葛蘭特第三節時傷到右腳，回到休息室不久，騎士就宣布葛蘭特不會回歸，留下20分成績。葛蘭特上季因左腳大拇指趾傷勢，提前退出季後賽旅程，6月還曾動刀。

騎士雖少了後場大將，第三節還一度被76人打出15：4猛攻，領先分數從一度75：53被追到79：68，不過米契爾接管戰局，連飆外線再傳出助攻，助隊帶著93：75優勢進入決勝節。

米契爾上半場僅拿8分，但第三節狂轟20分，全場攻下35分外帶9助攻、7籃板，騎士第四節團隊還有40分進帳，最終寫下26分大勝。

76人當家球星安比德（Joel Embiid）今天攻下20分，生涯得分突破13000分，成為隊史第七人，但首節團隊僅拿18分，下半場大幅落後下讓球迷直接發出噓聲。

喬治（Paul George ）今攻下17分，馬克西（Tyrese Maxey）16投僅5中拿14分。

季後賽

