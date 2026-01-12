NBA／森根歸隊還贏不了爐主國王 火箭慘吞3連敗

火箭隊球星森根(左)11日回歸球場。(路透)

聯盟戰績最差的國王隊，11日碰火箭隊打出強勢的第四節，靠一波13：2猛攻鎖定勝利，以111：98止住7連敗，也賞給火箭本季首度的3連敗。

開季前30場只拿下8勝的國王，前三節和火箭咬住比分，第四節94：92領先下更在蒙克（Malik Monk）連飆2記三分彈下打出13：2強攻，杜蘭特（Kevin Durant）尾聲為火箭飆進外線也沒能改變劣勢，就算主將森根（Alperen Şengün）回歸仍沒能止敗。

國王先發得分都達兩位數，成為NBA 史上第23位得分2萬6000分的德羅展（DeMar DeRozan）攻下22分，拉文（Zach LaVine）18分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）15分、10助攻；板凳出發的蒙克也挹注15分，除第四節的兩記三分彈，還有一記在森根前的暴扣。

兩軍上月對決時，火箭浪費14分領先，延長賽以124：125吞敗，11日再吞對戰連敗，湯普森（Amen Thompson）31分是全隊最高，杜蘭特23分，森根19分、9籃板，其餘球員得分都在個位數。