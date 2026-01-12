我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

NBA／森根歸隊還贏不了爐主國王 火箭慘吞3連敗

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
火箭隊球星森根(左)11日回歸球場。(路透)
火箭隊球星森根(左)11日回歸球場。(路透)

聯盟戰績最差的國王隊，11日碰火箭隊打出強勢的第四節，靠一波13：2猛攻鎖定勝利，以111：98止住7連敗，也賞給火箭本季首度的3連敗。

開季前30場只拿下8勝的國王，前三節和火箭咬住比分，第四節94：92領先下更在蒙克（Malik Monk）連飆2記三分彈下打出13：2強攻，杜蘭特（Kevin Durant）尾聲為火箭飆進外線也沒能改變劣勢，就算主將森根（Alperen Şengün）回歸仍沒能止敗。

國王先發得分都達兩位數，成為NBA史上第23位得分2萬6000分的德羅展（DeMar DeRozan）攻下22分，拉文（Zach LaVine）18分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）15分、10助攻；板凳出發的蒙克也挹注15分，除第四節的兩記三分彈，還有一記在森根前的暴扣。

兩軍上月對決時，火箭浪費14分領先，延長賽以124：125吞敗，11日再吞對戰連敗，湯普森（Amen Thompson）31分是全隊最高，杜蘭特23分，森根19分、9籃板，其餘球員得分都在個位數。

NBA

上一則

NBA／柯瑞、巴特勒同場30+無用 老鷹退勇士奪3連勝

延伸閱讀

NBA／自覺被當替罪羔羊趕走 杜蘭特「準絕殺太陽」證明寶刀未老

NBA／自覺被當替罪羔羊趕走 杜蘭特「準絕殺太陽」證明寶刀未老
NBA／死神鐮刀再度揮舞 杜蘭特準絕殺三分球 火箭險勝太陽

NBA／死神鐮刀再度揮舞 杜蘭特準絕殺三分球 火箭險勝太陽
NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉 KD吐槽：投這什麼垃圾球

NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉 KD吐槽：投這什麼垃圾球
NBA／走過同樣傷痛 杜蘭特籲別向約柯奇貼上「玻璃人」標籤

NBA／走過同樣傷痛 杜蘭特籲別向約柯奇貼上「玻璃人」標籤

熱門新聞

林昀儒比賽檔案照。（新華社）

林昀儒終結2年冠軍荒 開季第一站登頂喊「沒想到」

2026-01-11 13:46
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11
謝淑薇（右）10日與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗對手，開季首戰就奪冠。（路透）

布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

2026-01-10 19:10
勇士隊60歲教頭柯爾。（路透）

NBA／前一場被驅逐出場 柯爾自爆「讓媽媽失望了」

2026-01-08 03:20
剛滿41歲的詹姆斯因左腳關節和右坐骨關節炎，對戰馬刺隊一賽確定缺席。(路透)

NBA／每場比賽後都腳痛 41歲詹皇對馬刺休兵

2026-01-07 22:02
強森。(美聯社)

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

2026-01-06 23:36

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」
出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油