我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克流感缺貨 美遇數十年最猛流感季 強勢病毒株恐致庫存見底

美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

NBA／傳楊恩將如願被送往巫師 老鷹將換來麥凱倫、基斯佩特

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
老鷹一哥楊恩在7日缺席老鷹與鵜鶘之戰後，賽後隨即傳出將被送往巫師。（路透）
老鷹一哥楊恩在7日缺席老鷹與鵜鶘之戰後，賽後隨即傳出將被送往巫師。（路透）

才傳出希望被交易到巫師的老鷹一哥楊恩（Trae Young），在7日缺席老鷹與鵜鶘之戰後，賽後隨即傳出將被送往巫師，換回射手麥凱倫（CJ McCollum）與前鋒基斯佩特（Corey Kispert）。

近期交易傳聞纏身的楊恩，在離開老鷹幾乎已成定局的情況下，7日上午才傳出希望能夠優先被交易到巫師，而稍早媒體也報導，這筆交易案即將敲定，老鷹將從巫師手中獲得麥凱倫與前鋒基斯佩特，巫師則將成為楊恩職業生涯效力的第二支球隊。

報導中指出，巫師高層一直希望能夠尋找到一位能夠穩固年輕球員發展的球員，來幫助球隊重建走向下一步，因此，楊恩在傳出可能被老鷹交易後，巫師就積極進行談判，其中曾擔任老鷹高管的巫師高層施倫克（Travis Schlenk）更是扮演關鍵角色，他也是當年促成楊恩加盟老鷹的關鍵人物。

至於老鷹在送走楊恩後，不僅麥凱倫得以填補上楊恩的射手空缺且更不占球權，將能全力輔佐老鷹以強森（Jalen Johnson）為核心的年輕陣容，薪資空間也將因此得到鬆綁，讓他們在未來幾個月能繼續爭取其他球星加盟，包括獨行俠戴維斯（Anthony Davis）就傳出是老鷹可能爭取的目標。

上一則

NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

延伸閱讀

NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分
NBA／傳楊恩交易目標首選巫師 經紀團隊已與老鷹進行磋商

NBA／傳楊恩交易目標首選巫師 經紀團隊已與老鷹進行磋商
NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋
接待過柯林頓、歐巴馬 舊金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營

接待過柯林頓、歐巴馬 舊金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營

熱門新聞

愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50
林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
杜蘭特(右)。 (美聯社)

NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉 KD吐槽：投這什麼垃圾球

2026-01-02 22:02
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11
提格直言，波爾被交易離隊正是勇士爭冠窗口落幕轉折點。 （美聯社）

NBA／勇士王朝落幕關鍵 提格直言：波爾本該接班湯普森

2026-01-02 01:10
楊恩。 (路透)

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊

2026-01-02 21:12

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包