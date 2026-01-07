NBA／傳楊恩將如願被送往巫師 老鷹將換來麥凱倫、基斯佩特

老鷹一哥楊恩在7日缺席老鷹與鵜鶘之戰後，賽後隨即傳出將被送往巫師。（路透）

才傳出希望被交易到巫師的老鷹一哥楊恩（Trae Young），在7日缺席老鷹與鵜鶘之戰後，賽後隨即傳出將被送往巫師，換回射手麥凱倫（CJ McCollum）與前鋒基斯佩特（Corey Kispert）。

近期交易傳聞纏身的楊恩，在離開老鷹幾乎已成定局的情況下，7日上午才傳出希望能夠優先被交易到巫師，而稍早媒體也報導，這筆交易案即將敲定，老鷹將從巫師手中獲得麥凱倫與前鋒基斯佩特，巫師則將成為楊恩職業生涯效力的第二支球隊。

報導中指出，巫師高層一直希望能夠尋找到一位能夠穩固年輕球員發展的球員，來幫助球隊重建走向下一步，因此，楊恩在傳出可能被老鷹交易後，巫師就積極進行談判，其中曾擔任老鷹高管的巫師高層施倫克（Travis Schlenk）更是扮演關鍵角色，他也是當年促成楊恩加盟老鷹的關鍵人物。

至於老鷹在送走楊恩後，不僅麥凱倫得以填補上楊恩的射手空缺且更不占球權，將能全力輔佐老鷹以強森（Jalen Johnson）為核心的年輕陣容，薪資空間也將因此得到鬆綁，讓他們在未來幾個月能繼續爭取其他球星加盟，包括獨行俠戴維斯（Anthony Davis）就傳出是老鷹可能爭取的目標。