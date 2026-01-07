我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到

委內瑞拉石油「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安比德今天攻下全場最高28分外帶7籃板。 (美聯社)
安比德今天攻下全場最高28分外帶7籃板。 (美聯社)

76人隊「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）今天得分都超過20分，本季首度的合體飆分秀率隊以131：110輕取巫師隊，奪下近5戰的第4勝。

安比德今天攻下全場最高28分外帶7籃板，喬治23分，馬克西貢獻22分、8助攻。三巨頭同場發揮，其中安比德第一節就攻下16分，助隊取得37：30優勢，三節打完也握有92：80，第四節更打出11：0攻勢，差距瞬間擴大到20分以上，為比賽勝負定調。

除三巨頭本季首度同場得分超過20分，因左膝傷勢缺席將近2個月的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）今天回歸，去年11月底成傷兵的瓦特佛（Trendon Watford）也歸隊，讓76人本季首度迎接「完全體」。

巫師經過開季3勝20敗的淒慘戰績，今天比賽前近況不錯，近7戰贏了5場，但今天人手短缺，當家球星麥凱倫（CJ McCollum）和米道頓（Khris Middleton）都缺陣，全隊以強森（Tre Johnson）20分最高，庫里巴利（Bilal Coulibaly）和卡林頓（Bub Carrington）各18分。

上一則

NBA／每場比賽後都腳痛 41歲詹皇對馬刺休兵

延伸閱讀

NBA／每場比賽後都腳痛 41歲詹皇對馬刺休兵

NBA／每場比賽後都腳痛 41歲詹皇對馬刺休兵
NBA／傳楊恩交易目標首選巫師 經紀團隊已與老鷹進行磋商

NBA／傳楊恩交易目標首選巫師 經紀團隊已與老鷹進行磋商
NBA／馬克西狂飆36分 76人賞尼克本季最長3連敗

NBA／馬克西狂飆36分 76人賞尼克本季最長3連敗
NBA／守到佛雷格下半場1分未得 76人新三巨頭狂轟81分收2連勝

NBA／守到佛雷格下半場1分未得 76人新三巨頭狂轟81分收2連勝

熱門新聞

愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50
林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
杜蘭特(右)。 (美聯社)

NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉 KD吐槽：投這什麼垃圾球

2026-01-02 22:02
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11
提格直言，波爾被交易離隊正是勇士爭冠窗口落幕轉折點。 （美聯社）

NBA／勇士王朝落幕關鍵 提格直言：波爾本該接班湯普森

2026-01-02 01:10
楊恩。 (路透)

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊

2026-01-02 21:12

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返