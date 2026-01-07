NBA／終於等到三巨頭都20+ 76人大勝巫師21分

安比德今天攻下全場最高28分外帶7籃板。 (美聯社)

76人隊「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）今天得分都超過20分，本季首度的合體飆分秀率隊以131：110輕取巫師隊，奪下近5戰的第4勝。

安比德今天攻下全場最高28分外帶7籃板，喬治23分，馬克西貢獻22分、8助攻。三巨頭同場發揮，其中安比德第一節就攻下16分，助隊取得37：30優勢，三節打完也握有92：80，第四節更打出11：0攻勢，差距瞬間擴大到20分以上，為比賽勝負定調。

除三巨頭本季首度同場得分超過20分，因左膝傷勢缺席將近2個月的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）今天回歸，去年11月底成傷兵的瓦特佛（Trendon Watford）也歸隊，讓76人本季首度迎接「完全體」。

巫師經過開季3勝20敗的淒慘戰績，今天比賽前近況不錯，近7戰贏了5場，但今天人手短缺，當家球星麥凱倫（CJ McCollum）和米道頓（Khris Middleton）都缺陣，全隊以強森（Tre Johnson）20分最高，庫里巴利（Bilal Coulibaly）和卡林頓（Bub Carrington）各18分。