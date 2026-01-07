NBA／每場比賽後都腳痛 41歲詹皇對馬刺休兵

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
剛滿41歲的詹姆斯因左腳關節和右坐骨關節炎，對戰馬刺隊一賽確定缺席。(路透)
湖人隊今天「背靠背」迎戰馬刺隊，昨天飆出30分的當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）因傷上有多處傷勢，確定缺席今天比賽。

剛滿41歲的詹姆斯因左腳關節和右坐骨關節炎，在比賽開始前約一個半小時確定不會出賽；他因右側坐骨神經痛缺席開季頭14場比賽，回歸後還沒連2天都出賽的紀錄。

湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）解釋，今天決定讓詹姆斯休息的原因，他表示主要是取決詹姆斯的身體狀況和處理方式，「他的腳每場比賽後都會痠痛，所以這是首要考慮因素。」他透露今天在餐廳有和詹姆斯討論，教練團希望當家球星的身體狀況能恢復到「背靠背」出賽，但就現實面來說，這個月很難成真。

「我們希望他能上場，但這很大程度要取決於他隔天早上的感覺如何。」瑞迪克補充說。

昨天詹姆斯碰鵜鶘隊出賽33分鐘，貢獻30分、8籃板、8助攻，率隊打下3連勝後他就有說，本季每場「背靠背」個人狀況都是待定，「我41歲了，我有史上最多出場分鐘紀錄，這是事實，好嗎？」

詹姆斯今天雖缺陣，湖人替補後衛文森（Gabe Vincent）在腰傷缺陣9場後將回歸，不過第一場比賽有18分鐘左右的出賽限制。

湖人 關節 馬刺

