NBA／黃蜂米勒狂轟7記三分球 雷霆輸27分創本季最大分差

記者劉肇育／即時報導
黃蜂以124：97打敗雷霆。(美聯社)
聯盟戰績龍頭雷霆隊，昨天4連勝遭到太陽隊中斷後，今天在主場出戰東區後段班的黃蜂隊卻踢到鐵板，一度落後達30分，最終以97：124吞下本季第二度的2連敗，也以27分差距創下球隊本季最大敗分差。

雷霆今年開季前25場比賽一度僅吞下1敗，不過在日前短短10天內遭到馬刺「三殺」後，好不容易又拉出一波4連勝表現回穩，結果前一場比賽面對太陽，遭到太陽一哥布克（Devin Booker）投進準絕殺三分球，再度中斷連勝之旅。

而連續兩天出賽的雷霆今天則是繼續作客黃蜂主場，不知是否是受到連日出賽影響，雷霆上半場在攻守兩端面臨嚴苛考驗，包括在第二節僅攻下17分，上半場打完已經落後給黃蜂17分，其中黃蜂米勒（Brandon Miller）上半場就投進4記三分球拿下19分，與小鮑爾（LaMelo Ball）、克努佩爾（Kon Knueppel）都有雙位數得分表現，反觀雷霆僅有霍姆葛倫（Chet Holmgren）得分上雙。

易籃後雷霆仍是受制於黃蜂防守，在第三節再度僅有21分進帳，反觀黃蜂卻是連續三節得分都超過30分，一口氣將領先擴到大28分，讓比賽勝負提前底定，最終黃蜂就在團隊6人得分上雙下，以27分差距大勝雷霆，創下雷霆本季最大敗分差。

黃蜂今天以米勒投進7記三分球拿下28分最佳，克努佩爾與小鮑爾也分別有23分與16分進帳，三人合計砍進6記三分球，比起雷霆團隊的11記三分球還要來得更多，至於雷霆則是以亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）21分最佳，但雷霆團隊命中率僅有3成7；而在賽季的第37場比賽就吞下7敗，也讓雷霆與勇士的單季73勝紀錄愈走愈遠，勇士當年直到第69場比賽才吞下第7敗。

