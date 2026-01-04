NBA／布勞恩、葛登回歸無用 波特率籃網力壓前東家金塊

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
波特(左)上季被交易到籃網，在新東家他打出突破賽季。（美聯社）
西區排名第3的金塊隊，今天迎接兩大戰將布勞恩（Christian Braun）和葛登（Aaron Gordon）回歸，但頭號球星約柯奇（Nikola Jokic）持續因膝傷缺陣，被前隊友波特（Michael Porter Jr.）領軍的籃網隊以127：115擊敗。

布勞恩和葛登雖回歸，仍有上場時間限制。布勞恩因腳踝傷勢缺席23場比賽，今天回歸先發打24分鐘僅拿3分；葛登因大腿拉傷缺賽19場比賽，今天替補出賽21分鐘攻下20分。

金塊總教練艾德曼（David Adelman）表示，將和訓練人員討論，明天「背靠背」出戰76人的比賽是否讓明星後衛穆雷（Jamal Murray）出賽。穆雷今天打了40分鐘是全隊最高，27分、16助攻也是金塊最高，今天被詢問明天是否上陣，他只簡單回應自己「試著贏下比賽」。

剛復出的布勞恩和葛登不太可能立刻連續兩天上陣，儘管兩人都說回歸感覺不錯，但還在找回球場節奏。

波特是上季被交易到籃網，在新東家他打出突破賽季，儘管籃網目前排名是東區倒數第三，今天波特面對前隊友攻下27分、11籃板和5助攻，讓金塊在約柯奇因膝傷缺陣的3戰吞下第2敗。

