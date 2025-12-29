NBA／約柯奇膝蓋反折痛苦退場 金塊下半場遭熱火打爆2連敗

約柯奇提前退場。(美聯社)

金塊隊今天作客熱火隊主場，在第二節倒數階段球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在一次防守過程中，遭到隊友瓊斯（Spencer Jones）踩到左腳踝，導致左膝蓋出現反折的狀況，約柯奇在痛苦倒地後也在防護員攙扶下提前退場，最終金塊也在下半場被熱火拉開差距，以123：147苦吞2連敗。

近期狀況火熱的約柯奇，在過去7場比賽已經5度拿下大三元，其中包括日前對戰灰狼攻下56分、16籃板、15助攻的史詩級大三元，前一場面對魔術也有34分、21籃板、12助攻演出。

在今天作客熱火主場的賽事中，約柯奇上半場也延續火燙表現，上場19分鐘就拿下21分、8助攻、5籃板，有望達成連續3場大三元紀錄，不過在第二節熱火最後一波進攻中，在禁區防守的約柯奇卻遭到隊友瓊斯踩踏到左腳踝，導致他左膝蓋出現反折的狀況，約柯奇在倒地翻了一圈後也抱著左膝蓋疼痛不已，最終也在球隊人員攙扶下退場。

在約柯奇退場後，熱火也於下半場展開反撲，在第三節單節猛轟47分，一口氣將領先差距擴大到雙位數，第四節更是延續火燙手感，在比賽剩下6分鐘時已經領先達到20分，勝負大致底定，最終熱火就以24分差距擊敗金塊，收下3連勝。

熱火今天團隊火力全開，共計8人得分上雙，其中鮑威爾（Norman Powell）攻下25分，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）與約維奇（Nikola Jovic）分別有20分、11助攻與22分進帳；至於金塊除了約柯奇雖然半場就退場，但21分仍是全隊最多，穆雷（Jamal Murray）則有20分、11助攻。