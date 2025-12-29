我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親人拒處理曹西平後事淪「公告招領」 乾兒子悲痛發聲

加州擬徵富人稅 億萬富豪想搬家

NBA／約柯奇膝蓋反折痛苦退場 金塊下半場遭熱火打爆2連敗

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
約柯奇提前退場。(美聯社)
約柯奇提前退場。(美聯社)

金塊隊今天作客熱火隊主場，在第二節倒數階段球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在一次防守過程中，遭到隊友瓊斯（Spencer Jones）踩到左腳踝，導致左膝蓋出現反折的狀況，約柯奇在痛苦倒地後也在防護員攙扶下提前退場，最終金塊也在下半場被熱火拉開差距，以123：147苦吞2連敗。

近期狀況火熱的約柯奇，在過去7場比賽已經5度拿下大三元，其中包括日前對戰灰狼攻下56分、16籃板、15助攻的史詩級大三元，前一場面對魔術也有34分、21籃板、12助攻演出。

在今天作客熱火主場的賽事中，約柯奇上半場也延續火燙表現，上場19分鐘就拿下21分、8助攻、5籃板，有望達成連續3場大三元紀錄，不過在第二節熱火最後一波進攻中，在禁區防守的約柯奇卻遭到隊友瓊斯踩踏到左腳踝，導致他左膝蓋出現反折的狀況，約柯奇在倒地翻了一圈後也抱著左膝蓋疼痛不已，最終也在球隊人員攙扶下退場。

在約柯奇退場後，熱火也於下半場展開反撲，在第三節單節猛轟47分，一口氣將領先差距擴大到雙位數，第四節更是延續火燙手感，在比賽剩下6分鐘時已經領先達到20分，勝負大致底定，最終熱火就以24分差距擊敗金塊，收下3連勝。

熱火今天團隊火力全開，共計8人得分上雙，其中鮑威爾（Norman Powell）攻下25分，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）與約維奇（Nikola Jovic）分別有20分、11助攻與22分進帳；至於金塊除了約柯奇雖然半場就退場，但21分仍是全隊最多，穆雷（Jamal Murray）則有20分、11助攻。

上一則

場邊人語／傳接落空 比爾虛功

延伸閱讀

不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯

不明團體砸錢 攻擊喬州副州長瓊斯
NBA／魔術貝恩關鍵罰球逆轉金塊 布萊克飆新高38分 約柯奇大三元做白工

NBA／魔術貝恩關鍵罰球逆轉金塊 布萊克飆新高38分 約柯奇大三元做白工
NBA／約柯奇低調看待聖誕大戰史詩紀錄 透露本季個人一大轉變

NBA／約柯奇低調看待聖誕大戰史詩紀錄 透露本季個人一大轉變
NBA／獨行俠雙狀元合砍64分 金塊絕殺大空檔沒進含恨輸球

NBA／獨行俠雙狀元合砍64分 金塊絕殺大空檔沒進含恨輸球

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

2025-12-28 11:25
林書豪在球衣退休儀式和國王全體球員合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

2025-12-28 13:22
湖人隊球星詹姆斯（右）25日在輸球後直接離場，未接受訪問。（美聯社）

NBA／湖人輸火箭詹姆斯直接離場 唐西奇：需要五人共同努力才能贏

2025-12-26 02:45
大威的老公是義大利模特兒兼演員的普雷蒂（Andrea Preti）。（美聯社）

網球／45歲大威在佛州辦第2場婚禮 小威送遊艇當新婚禮物

2025-12-24 01:30
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩