NBA／談將帥衝突已緩解 柯瑞穿湯普森球鞋出賽、稱倉庫找到的

記者劉肇育／即時報導
勇士隊球星柯瑞(右)25日穿著前隊友湯普森(左)的球鞋上場。(美聯社)
勇士在前一場與魔術之戰爆發了主帥柯爾（Steve Kerr）與明星前鋒格林（Draymond Green）的場邊衝突後，今天依舊在聖誕大戰中擊敗獨行俠收下3連勝，談到球隊目前內部氣氛，今天攻下23分的柯瑞（Stephen Curry）就表示，兩人關係已經好多了，全隊都將這次狀況處理得很好。

柯爾與格林在前一場勇士與魔術之戰，於第三節時發生激烈爭吵，格林更是憤而回到休息室中，引發勇士內部的茶壺風暴，不過就在柯爾昨天公開致歉並向格林喊話後，雙方關係也得到緩解。

在聖誕大戰中，勇士於主場迎戰獨行俠和老隊友湯普森（Klay Thompson），柯瑞還特別換上湯普森個人鞋款出賽，而勇士也從開賽就展現火燙手感，在第一節就攻下40分，最終也在團隊7人得分上雙下以10分差距擊敗獨行俠，拉出一波3連勝。

對於穿上湯普森球鞋出賽表達對老戰友的敬意，柯瑞賽後開玩笑表示，「我只是剛好在倉庫找到一雙他的11代球鞋，就想說試穿看看，結果還剛好是我的尺寸，真的是太巧了。」

勇士隊球星柯瑞25日穿著前隊友湯普森的球鞋上場。(路透)
至於湯普森則表示，已接收到柯瑞的美意，「這真的太酷了，雖然我更希望他能穿著這些鞋但沒能贏球，不過這舉動真的太讚了，我對他非常敬重。」

而柯瑞在被問到球隊近期的將帥衝突時則表示，柯爾與格林的緊張關係已經緩解，「他們現在關係好多了，這種事情是難免的，他們之間有著多年的情誼，當然也經歷過一些波折，昨天他們在訓練中就已經處理得很好，全隊也都處理得很好。」

至於巴特勒（Jimmy Butler）也說：「比賽不會總是一直平靜，但這一點都沒關係，他們都展現自己是鬥志高昂的競爭者，還曾攜手拿下過總冠軍，並且渴望著繼續獲勝，我期待著這樣的結果。說實話這樣互相吼叫讓我有點興奮，我喜歡這種感覺，這種對抗對我們有好處。」

NBA／當代GOAT不是詹皇 狼王賈奈特稱現在是「柯瑞時代」

NBA／湯普森聖誕大戰「回娘家」 先帶饒舌天后女友遊灣區

NBA聖誕大戰 勇士vs.獨行俠 湯普森重返灣區

NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

