NBA／唐西奇缺陣靠詹皇不夠 湖人慘輸太陽24分

前一場剛以15分差敗給快艇 隊，湖人 隊23日在少了當家球星唐西奇 （Luka Doncic）下，面對太陽隊輸得更慘，儘管「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）攻下23分，里夫斯（Austin Reaves）也回歸，卻以108：132吞下淒慘連敗。

唐西奇因左小腿挫傷列入每日觀察名單，不過里夫斯因左小腿傷勢缺席3場後回歸，從替補出發11投6中攻下17分，但太陽半場就取得67：57領先，第三節更在布克（Devin Booker）、格里斯佩（Collin Gillespie）接連進球下擴大優勢到99：72，並帶著112：86領先進入決勝節。

太陽第三節狂轟45分，團隊22投16中，命中率超過7成2，其中布魯克斯（Dillon Brooks）就包辦12分，一節就打爆湖人；第四節太陽也維持優勢，最終在先發五人得分都達兩位數下止敗。

布魯克斯全場15投10中攻下全場最高25分，布克21分、11助攻，威廉斯（Mark Williams）18分、9籃板，格里斯佩也有16分表現。

吞下2連敗的湖人，目前19勝9敗戰績仍排西區第4，下一戰就是在「聖誕大戰」出戰火箭隊。