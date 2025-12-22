我的頻道

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

NBA／衛少、施羅德飆關鍵三分彈 爐主國王逆襲火箭

記者曾思儒／即時報導
國王隊衛斯特布魯克21日在正規賽最後13.3秒投進追平三分球。(路透)
西區排名前段班的火箭隊，21日遭「爐主」國王隊逆襲，先是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）正規賽最後13.3秒投進追平三分球，延長賽國王再有施羅德（Dennis Schroder）在最後2.2秒投進超前三分彈，火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）絕殺球又彈框而出，讓國王在主場以125：124止住5連敗。

火箭半場打完握有68：57領先，全場最多優勢達14分，但國王第四節有穆雷（Keegan Murray）連拿7分縮小差距，施羅德再投進三分彈，國王以一波10：0攻勢回到戰局。

最後2分鐘火箭還握有112：107領先，不過最後階段再沒分數進帳，反觀國王先有德羅展（DeMar DeRozan）快攻灌籃，衛斯特布魯克最後13秒右側底角再投進追平三分彈，將比賽逼到延長賽。

加時5分鐘由國王先得分，火箭靠湯普森（Amen Thompson）和杜蘭特接連得手反超，比數一路拉鋸；10.4秒火箭史密斯（Jabari Smith Jr.）平手時刻外線出手被犯規，他3罰中2，搶下籃板的國王喊出暫停，施羅德把握住致勝外線機會，超前三分彈破網，杜蘭特最後一擊又失手，讓國王戲劇性以125：124搶下等待已久的第7勝。

國王5人得分兩位數，德羅展27分、9助攻，穆雷26分，替補上場的施羅德24分、10助攻、7籃板，衛斯特布魯克也有21分、13籃板；火箭以森根（Alperen Sengun）28分最高，杜蘭特24分但21投僅8中，史密斯和湯普森各18分。

