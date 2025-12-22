我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

NBA／灰狼逆轉公鹿 戈貝爾寫籃板里程碑

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灰狼隊當家球星愛德華（中間跳起者）21日攻下24分。（美聯社）
灰狼隊當家球星愛德華（中間跳起者）21日攻下24分。（美聯社）

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）21日手感不佳，不過最後21秒完成關鍵進球奠定勝基，助隊以103：100險勝公鹿隊，奪下近11戰的第9勝。

愛德華21日24投僅7中，三分線11次嘗試失手9球，12次罰球機會也罰丟4球，不過讀秒階段沒軟手，公鹿在透納（Myles Turner）投進三分球後追到97：101，愛德華馬上為灰狼追加保險分，就算波特（Kevin Porter Jr.）最後又追加三分球也沒能改變戰局。

愛德華最終攻下24分仍是全隊最高，迪文森佐（Donte DiVincenzo）貢獻4記三分球在內的18分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）有11分、18籃板「雙10」，且成為史上第45位抓下1萬籃板的球員。

公鹿在當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）月初拉傷右小腿後持續缺陣，21日在波特發揮下一度取得16分領先，但被灰狼第三節一波25：8攻勢弭平優勢。波特今天雖有24分、10籃板、9助攻和4抄截的「準大三元」成績，波提斯（Bobby Portis）和羅林斯（Ryan Rollins）各16分，公鹿仍吞下3連敗。

保險

上一則

NBA／布朗森狂轟47分 本季新高率尼克滅熱火

下一則

NBA／快艇噩耗 當家中鋒腳踝二級扭傷缺陣數周

延伸閱讀

NBA／愛德華關鍵三分彈 助灰狼逆轉勝雷霆

NBA／愛德華關鍵三分彈 助灰狼逆轉勝雷霆
毆打華埠亞裔路人 嫌犯被訴仇恨犯罪

毆打華埠亞裔路人 嫌犯被訴仇恨犯罪
NBA／戴維斯下半場爆發接管比賽 波特連4場破30分無力回天

NBA／戴維斯下半場爆發接管比賽 波特連4場破30分無力回天
NBA／庫茲瑪31分、波特大三元 公鹿逆轉中斷塞爾蒂克5連勝

NBA／庫茲瑪31分、波特大三元 公鹿逆轉中斷塞爾蒂克5連勝

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11
美國流行樂天后瑪麗亞凱莉明年2月6日將在冬奧開幕式獻唱。美聯社

冬奧開幕式表演嘉賓出爐 天后瑪麗亞凱莉將獻唱

2025-12-15 14:47
投手金恩以三年7500萬美元合約回到教士隊。(路透)

MLB／達比修出馬拉攏 金恩續留教士爆料連自己經紀人都被他電到

2025-12-20 01:50

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身