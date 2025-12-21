NBA／布朗森狂轟47分 本季新高率尼克滅熱火

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
尼克隊球星布朗森（右）21日轟出本季新高47分。（美聯社）
尼克隊球星布朗森（右）21日轟出本季新高47分。（美聯社）

剛率尼克隊奪下今年NBA盃冠軍，獲得MVP的布朗森（Jalen Brunson）今天碰熱火隊再轟本季新高47分，助隊以132：125守護主場。

尼克另名主將唐斯（Karl-Anthony Towns）今天打得安靜，上場29分鐘僅拿2分、6籃板，不過布朗森火力全開，布里吉斯（Mikal Bridges）也貢獻24分，包括7投6中的三分彈，哈特（Josh Hart）13分、10籃板，上半場得分掛蛋的阿努諾比（OG Anunoby）下半場攻下18分，聯手助隊收下本季第20勝。

唐斯前25分鐘都沒得分，2分也創下他上季加入尼克後的單場最低得分，不過布朗森和布里吉斯補上進攻空缺，尼克上半場團隊攻下66分，兩人就包辦45分，包括13投9中的三分球，其中一球是布朗森第二節最後0.8秒的進球，助隊半場打完領先擴大到66：62。

下半場阿努諾比加入得分行列，尼克第四節初領先一度打11分，熱火靠韋爾（Kel'el Ware）單場第5記三分彈、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）罰球得手，最後3分12秒追到118：120，但布里吉斯回敬三分球帶出一波8：0攻勢，領先又達兩位數，最終以7分差收下近9戰的第8勝。

韋爾攻下28分、19籃板都是熱火最高，哈克斯替補貢獻23分，鮑威爾（Norman Powell）也有22分，仍吞下近8戰的第7敗。

