NBA／噴裁判是「追星族」 火箭總教練遭罰79萬

記者曾思儒／即時報導
火箭隊教頭尤多卡。(美聯社)
火箭隊教頭尤多卡。(美聯社)

火箭隊前天延長賽以125：128輸給金塊隊，教頭尤多卡（Ime Udoka）賽後怒噴3位裁判，今天收到聯盟一張25000美元罰款。

尤多卡在賽後記者會怒斥這場球是長久以來看過裁判吹得最差的比賽，且一一點名三位裁判，「有兩個根本不該出現在場上，而主裁判表現像個追星族，所以你會看到很多不一致的哨音，我很確定應該出現多幾個技術犯規。」

這場比賽的最爭議判決是正規賽最後2.3秒，落後1分的金塊握有球權，球還沒發進場，火箭湯普森（Amen Thompson）就被吹犯規，讓穆雷（Jamal Murray）直接獲得罰球機會，他也完成追平罰球，讓比賽進入延長賽。

昨天聯盟公布延長賽的最後兩分鐘裁判報告，共有三個誤判，得利方都是金塊，包括1分40秒時火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）賞給約柯奇（Nikola Jokic）火鍋被吹犯規，讓約柯奇完成2罰，裁判報告顯示這次是記乾淨阻攻。

以及剩下一分鐘時，金塊小哈德威（Tim Hardaway Jr.）對火箭球星森根（Alperen Sengun）的動作該被吹犯規但沒響哨；最後47秒，火箭湯普森想抄穆雷（Jamal Murray）的球被吹犯規，讓穆雷兩罰俱中，這也是乾淨的抄截。

