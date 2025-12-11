NBA／雷納德、貝頓倒數階段接連出致命失誤 火箭2分險勝快艇

雷納德今天出現進攻犯規。(路透)

今年休賽季皆大手筆補強，但卻在開季打出截然不同表現的快艇 隊與火箭隊在今天進行本賽季首度交鋒，兩隊整場比賽一路拉鋸，快艇一度有機會在比賽倒數階段執行追平一擊，不過先是雷納德（Kawhi Leonard）出現進攻犯規，貝頓（Nicolas Batum）又發生發球踩線的失誤，最終火箭就以115：113賞給快艇賽季第19敗。

快艇今年開季受到傷兵潮影響，導致陣容磨合始終不如預期，開季前24場比賽只拿下6勝，在西區排名倒數第2名，成為今年開季表現最讓人失望的球隊；至於火箭在透過重磅交易案迎來杜蘭特（Kevin Durant）後，與年輕陣容則是產生不錯的化學效應，今天賽前則以15勝6敗排名西區第3名。

雙方今天進行本賽季的首度交手，上半場快艇也展現贏球企圖心，包括雷納德與出戰前東家的哈登（James Harden）都上場超過18分鐘，並合力攻下21分，搭配上中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）也有14分進帳，幫助快艇在上半場打完還保有3分領先。

不過易籃後火箭杜蘭特突然發力，他在該節打滿12分鐘並拿下13分，幫助火箭一度縮小差距，第四節初更在多點開花的攻勢下取得領先，儘管快艇在比賽最後37秒靠著哈登的三分球再次追平比數，但關鍵時刻火箭湯普森（Amen Thompson）完成關鍵三分打，反觀快艇卻接連發生雷納德進攻犯規以及貝頓發球踩線的致命失誤，錯過了追平的機會，最終火箭就以2分差距帶走勝利。

火箭今天上場9名球員就有6人得分上雙，其中森根（Alperen Sengun）攻下22分、15籃板、5助攻，湯普森則有20分、9籃板、8助攻，杜蘭特16分；至於快艇則以祖巴茲33分最佳，雷納德與哈登分別有24分與22分進帳。