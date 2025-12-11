NBA／雷納德、貝頓倒數階段接連出致命失誤 火箭2分險勝快艇

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
雷納德今天出現進攻犯規。(路透)
雷納德今天出現進攻犯規。(路透)

今年休賽季皆大手筆補強，但卻在開季打出截然不同表現的快艇隊與火箭隊在今天進行本賽季首度交鋒，兩隊整場比賽一路拉鋸，快艇一度有機會在比賽倒數階段執行追平一擊，不過先是雷納德（Kawhi Leonard）出現進攻犯規，貝頓（Nicolas Batum）又發生發球踩線的失誤，最終火箭就以115：113賞給快艇賽季第19敗。

快艇今年開季受到傷兵潮影響，導致陣容磨合始終不如預期，開季前24場比賽只拿下6勝，在西區排名倒數第2名，成為今年開季表現最讓人失望的球隊；至於火箭在透過重磅交易案迎來杜蘭特（Kevin Durant）後，與年輕陣容則是產生不錯的化學效應，今天賽前則以15勝6敗排名西區第3名。

雙方今天進行本賽季的首度交手，上半場快艇也展現贏球企圖心，包括雷納德與出戰前東家的哈登（James Harden）都上場超過18分鐘，並合力攻下21分，搭配上中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）也有14分進帳，幫助快艇在上半場打完還保有3分領先。

不過易籃後火箭杜蘭特突然發力，他在該節打滿12分鐘並拿下13分，幫助火箭一度縮小差距，第四節初更在多點開花的攻勢下取得領先，儘管快艇在比賽最後37秒靠著哈登的三分球再次追平比數，但關鍵時刻火箭湯普森（Amen Thompson）完成關鍵三分打，反觀快艇卻接連發生雷納德進攻犯規以及貝頓發球踩線的致命失誤，錯過了追平的機會，最終火箭就以2分差距帶走勝利。

火箭今天上場9名球員就有6人得分上雙，其中森根（Alperen Sengun）攻下22分、15籃板、5助攻，湯普森則有20分、9籃板、8助攻，杜蘭特16分；至於快艇則以祖巴茲33分最佳，雷納德與哈登分別有24分與22分進帳。

