NBA／溫班亞瑪無緣NBA盃8強賽 馬刺將靠3後衛陣容迎戰湖人

馬刺當家球星溫班亞瑪。（美聯社）

馬刺 隊10日將在NBA 盃8強賽遭遇強敵湖人 隊，不過9日宣布當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）確定缺席這場關鍵賽事，這將讓馬刺在禁區陷入苦戰。

馬刺8日對鵜鶘隊之戰，在卡瑟爾（Stephon Castle）率先歸隊的情況下，靠著多點開花的攻勢險勝對手，一度排出卡瑟爾搭配福克斯（De’Aaron Fox）、哈波（Dylan Harper）的「三後衛陣容」更是收到相當的成效，外界都期待溫班亞瑪歸隊後馬刺的表現。

8日一度傳出溫班亞瑪有望於10日NBA盃8強賽歸隊出戰湖人後，9日球團卻證實他因左小腿拉傷傷勢確定休兵，在他缺席的11場比賽中，馬刺仍在福克斯領軍下取得8場勝利。

除了NBA盃8強賽馬刺可能陷入苦戰外，本賽季繳出平均26.2分、12.9籃板、4助攻、3.6阻攻的溫班亞瑪，本賽季至今已經缺席12場比賽，代表他如要爭奪年度個人獎項，將只能再缺席5場比賽，才能達到出賽65場的最低門檻。

另外，在溫班亞瑪確定不會參加這場比賽的情況下，湖人有望在禁區占得優勢，加上後場防守大鎖史馬特（Marcus Smart）也將歸隊，對於湖人將形成利多局面。

湖人前一場比賽靠著唐西奇（Luka Doncic）歸隊飆出大三元擊敗76人隊後，將以絕佳狀態進入NBA盃淘汰賽，原先最讓湖人感到擔憂的事，莫過於將在禁區迎戰溫班亞瑪，不過在馬刺球團宣布溫班亞瑪將因為腿部傷勢缺陣，湖人無疑少了一名心頭大患。

中鋒艾頓（Deandre Ayton）表示，自己原先已經做好準備迎接溫班亞瑪所帶來的挑戰，全隊也都將防守重心放在他身上，如今湖人不僅不用面對溫班亞瑪，還可在禁區戰力上取得優勢。

反觀湖人今天宣布，陣中後衛史馬特因為背傷缺席兩周賽事後，預計將在明天歸隊，談到目前身體狀態，他說：「背部感覺不錯，就看今天練習狀況如何，我做了一些檢查也都順利通過。」