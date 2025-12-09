我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

NBA／溫班亞瑪無緣NBA盃8強賽 馬刺將靠3後衛陣容迎戰湖人

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬刺當家球星溫班亞瑪。（美聯社）
馬刺當家球星溫班亞瑪。（美聯社）

馬刺隊10日將在NBA盃8強賽遭遇強敵湖人隊，不過9日宣布當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）確定缺席這場關鍵賽事，這將讓馬刺在禁區陷入苦戰。

馬刺8日對鵜鶘隊之戰，在卡瑟爾（Stephon Castle）率先歸隊的情況下，靠著多點開花的攻勢險勝對手，一度排出卡瑟爾搭配福克斯（De’Aaron Fox）、哈波（Dylan Harper）的「三後衛陣容」更是收到相當的成效，外界都期待溫班亞瑪歸隊後馬刺的表現。

8日一度傳出溫班亞瑪有望於10日NBA盃8強賽歸隊出戰湖人後，9日球團卻證實他因左小腿拉傷傷勢確定休兵，在他缺席的11場比賽中，馬刺仍在福克斯領軍下取得8場勝利。

除了NBA盃8強賽馬刺可能陷入苦戰外，本賽季繳出平均26.2分、12.9籃板、4助攻、3.6阻攻的溫班亞瑪，本賽季至今已經缺席12場比賽，代表他如要爭奪年度個人獎項，將只能再缺席5場比賽，才能達到出賽65場的最低門檻。

另外，在溫班亞瑪確定不會參加這場比賽的情況下，湖人有望在禁區占得優勢，加上後場防守大鎖史馬特（Marcus Smart）也將歸隊，對於湖人將形成利多局面。

湖人前一場比賽靠著唐西奇（Luka Doncic）歸隊飆出大三元擊敗76人隊後，將以絕佳狀態進入NBA盃淘汰賽，原先最讓湖人感到擔憂的事，莫過於將在禁區迎戰溫班亞瑪，不過在馬刺球團宣布溫班亞瑪將因為腿部傷勢缺陣，湖人無疑少了一名心頭大患。

中鋒艾頓（Deandre Ayton）表示，自己原先已經做好準備迎接溫班亞瑪所帶來的挑戰，全隊也都將防守重心放在他身上，如今湖人不僅不用面對溫班亞瑪，還可在禁區戰力上取得優勢。

反觀湖人今天宣布，陣中後衛史馬特因為背傷缺席兩周賽事後，預計將在明天歸隊，談到目前身體狀態，他說：「背部感覺不錯，就看今天練習狀況如何，我做了一些檢查也都順利通過。」

湖人 馬刺 NBA

上一則

NBA／貝恩飆37分 魔術逆轉熱火搶進NBA盃4強

下一則

NBA／布朗森35分領軍 尼克10連勝暴龍 搶進NBA盃4強

延伸閱讀

NBA／貝恩飆37分 魔術逆轉熱火搶進NBA盃4強

NBA／貝恩飆37分 魔術逆轉熱火搶進NBA盃4強
NBA／被快艇送回家 保羅透露心情平靜

NBA／被快艇送回家 保羅透露心情平靜
NBA／鵜鶘菜鳥中鋒繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉

NBA／鵜鶘菜鳥中鋒繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉
NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
中國216公分長人楊瀚森今年NBA選秀會第一輪16順位被挑中，7日迎接生涯第一場先發。（路透）

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

2025-12-08 00:30
美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
WSJ：中國推行「以鄰為壑」成長模式 以他國為代價

WSJ：中國推行「以鄰為壑」成長模式 以他國為代價