NBA／愛德華轟40分白搭 太陽少布克仍贏灰狼

記者曾思儒／即時報導
灰狼主將愛德華狂轟40分做白工。（路透）
太陽隊雖少了當家球星布克（Devin Booker），8日在先發五人得分都達兩位數下踢館成功，以108：105力退灰狼隊，讓灰狼主將愛德華（Anthony Edwards）狂轟40分卻做白工。

布克因腹股溝傷勢缺陣，但太陽首節先取得29：23領先，半場打完也握有61：57優勢。愛德華第三節雖率灰狼69：69追平比分，但7分59秒太陽威廉斯（Mark Williams）飛身灌籃被灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）出肘毀掉。威廉斯重心不穩倒地所幸沒有受傷，裁判檢視重播後認定戈貝爾出肘是不必要動作，吞下二級惡意犯規，直接被驅逐出場。

少禁區大將的灰狼，在藍道（Julius Randle）和愛德華接連進球後仍咬住比分，三局打完和太陽84：84戰平。

第四節太陽打出14：3的開節攻勢，灰狼在藍道和愛德華接連進球追到3分差，但里德（Naz Reid）讀秒階段的追平外線失手；8.9秒愛德華切入先拿兩分，縮小差距到105：106外得分也突破40分大關，不過6.3秒太陽格里斯佩（Collin Gillespie）兩罰俱中後灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）錯過追平外線機會，讓太陽驚險以108：105帶走勝利。

太陽團隊6人得分兩位數，威廉斯22分最高，格里斯佩（Collin Gillespie）19分，布魯克斯（Dillon Brooks）18分；愛德華狂轟40分、9籃板仍輸球，藍道21分、8助攻。

