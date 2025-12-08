NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

中國216公分長人楊瀚森今年NBA選秀會第一輪16順位被挑中，7日迎接生涯第一場先發。（路透）

中國216公分長人楊瀚森今年NBA 選秀會第一輪16順位被挑中，7日更迎接生涯第一場先發，但所屬的拓荒者以96：119敗給灰熊隊，被封為「中國約柯奇」的楊瀚森全場拿4分但出現5次犯規，代理總教練史普利特（Tiago Splitter）都說楊瀚森「上了一課」。

拓荒者先發中鋒克林根（Donovan Clingan）和威廉斯（Robert Williams III）7日都因傷病缺陣，讓楊瀚森獲得先發上陣的機會；他迎接首次先發前的場均表現是2.5分、1.5籃板，7日上半場得分掛蛋，拓荒者更是首節就陷入20：40落後。

楊瀚森7日5投2中拿的4分都集中在第三節，包括在灰熊混血中鋒周志豪前灌籃；總計楊瀚森出賽19分鐘，成績是4分、5籃板，但也出現2失誤和5次犯規。

「他開賽打得並不好，但有漸入佳境。」史普利特表示，7日比賽楊瀚森能和體型類似的大個子對抗，是很好的經驗，「對他來說是很好的一課，能讓他繼續努力提升球技。」

20歲的楊瀚森投入NBA選秀權已經在中國CBA打兩個賽季，在青島雄鷹的兩季場均成績是16.2分、10籃板；他選秀會原本被灰熊隊選走，之後就被交易到拓荒者。