我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號

NBA／唐西奇反應地板濕滑 湖人今戰獨行俠捨用NBA盃特色地板

記者劉肇育／即時報導
唐西奇。(路透)
唐西奇。(路透)

湖人隊在前一場洛城內戰中於NBA盃賽事中擊敗同城的快艇隊，收下分組賽3連勝，成為首支晉級到淘汰賽的西區球隊，不過該場比賽湖人球星唐西奇（Luka Doncic）反應球場地板有溼滑問題，讓湖人球團決定在今天的NBA盃賽事中捨棄使用特色地板，改採取傳統球隊地板迎戰獨行俠隊。

湖人前一場在主場迎戰快艇的賽事中，從比賽首節開打後不久就有不少球員打滑的狀況發生，在該場比賽結束後唐西奇也點出地板偏滑，球團應該重視球員的安全問題，而總教練瑞迪克（JJ Redick）也表示，確實接獲球員反應相同問題。

而今天湖人將繼續在主場出戰獨行俠，儘管這仍是一場NBA盃賽事，但湖人球團也宣布將捨棄使用NBA盃特色地板，採用傳統球隊主場地板進行賽事。  

之所以會做出如此決定，是因為聯盟球場供應商的技術人員，在對於湖人主場的NBA盃地板進行檢查後，認為該地板確實不適合在今天使用，接下來供應商也將針對地板進行調整、維護，讓湖人得以在NBA盃8強賽中繼續使用。

NBA發言人也強調，球員的安全一直是他們第一重視的問題，經與湖人球團協商後，發現他們的NBA盃地板有需要進一步翻新，因此才會決定在今天改回傳統地板，「NBA盃的地板將會進行調整，如果湖人將在8強賽於主場作戰，到時候場地將會就緒。」

湖人 NBA 快艇

上一則

NBA／交易後首度回湖人主場出賽 戴維斯強調不被謠言影響

下一則

場邊人語／佳節日到 美足當道

延伸閱讀

NBA／交易後首度回湖人主場出賽 戴維斯強調不被謠言影響

NBA／交易後首度回湖人主場出賽 戴維斯強調不被謠言影響
NBA／唐西奇準大三元、三巨頭飆99分 火爆洛城內戰湖人擊沈快艇

NBA／唐西奇準大三元、三巨頭飆99分 火爆洛城內戰湖人擊沈快艇
NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分
NBA／唐西奇砍41分領軍 湖人用24分差血洗公鹿

NBA／唐西奇砍41分領軍 湖人用24分差血洗公鹿

熱門新聞

WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

2025-11-23 23:28
大谷翔平今年寫下多項難得紀錄，媒體為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦得到的事情。(歐新社)

MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

2025-11-21 22:40
威廉斯。(美聯社)

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

2025-11-27 22:30
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼