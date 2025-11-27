我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本成田機場證實：12月以後中國航線飛東京可能減班1到2成

「台灣該要害怕了」波頓：川普恐為了與中國大交易賣台

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

熱火隊在26日的NBA盃賽事中以106：103擊敗公鹿隊後，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）在無預警的情況下走進休息室，卻遭到球員潑水攻擊，在他還一頭霧水時，才被告知自己26日奪下了執教生涯的第800勝。

熱火在26日與公鹿之戰，靠著團隊6人得分上雙的表現以3分差距擊敗公鹿，不僅拿下在NBA盃的分組賽第3勝，更為總教練史波史特拉奪下執教生涯第800勝，賽後熱火球員也在休息室中「無情攻擊」渾然不知創下生涯新里程碑的史波史特拉，讓史波史特拉坦言自己被潑水時是一頭霧水。

「我當時非常困惑。」談到一走進休息室就被潑水時，史波史特拉說：「我當時在想，我們是晉級總決賽了嗎？然後我環顧四周，發現其他人都沒有被潑水，我實在搞不清楚到底發生什麼事情。」

隨後全身濕透的史波史特拉才知道原來是自己達成執教生涯第800勝，成為NBA史上第17位達成此紀錄的總教練，也是第3位帶領單一球隊就達成此紀錄的教頭，前兩人分別是傳奇教頭馬刺隊波波維奇（Greg Popovich）與爵士隊史隆（Jerry Sloan）。

史波史特拉強調，能夠在感恩節前夕達成這項成就意義非凡，即使自己事前並不知情，「我對這支球隊以及這些年的工作充滿感激，我熱愛我的工作、這份執教職業和這支球隊，這些年來我們合作過太多的球員和工作人員，我無法一一唱名。」

史波史特拉幾周前才因為家中大火導致房子被燒毀，不過這並未影響到他的工作，本季他仍帶領熱火打出13勝6敗佳績排名東區第3名，談到史波史特拉的執教，熱火赫洛（Tyler Herro）説：「這意義非凡，我努力回想史波史特拉第一場勝利時我才幾歲，現在他已經800勝了，這真的不可思議，能夠成為這支歷史上一直位居聯盟前段的偉大球隊一員，我感到榮幸。」

NBA 馬刺 感恩節

上一則

NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭

延伸閱讀

NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭

NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭
NBA／公鹿不敵熱火 「火腿教練」終結NBA盃不敗傳說

NBA／公鹿不敵熱火 「火腿教練」終結NBA盃不敗傳說
NBA／霍姆葛倫關鍵三分球、亞歷山大轟40分 雷霆獵狼10連勝

NBA／霍姆葛倫關鍵三分球、亞歷山大轟40分 雷霆獵狼10連勝
NBA／英格倫0.6秒準絕殺跳投 暴龍退溜馬 驚險保住9連勝

NBA／英格倫0.6秒準絕殺跳投 暴龍退溜馬 驚險保住9連勝

熱門新聞

WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
11月18日，在香港舉行的2027年亞洲盃預選賽小組賽中，香港隊主場1：2不敵新加坡隊。(新華社)

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

2025-11-19 23:00
大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

2025-11-20 21:54
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

2025-11-23 23:28
圖為大聯盟日籍球星大谷翔平（右）與妻子真理子在NBA觀眾席觀戰。(路透)

MLB／日媒封真美子「完美MVP老婆」 細數為大谷翔平的支援

2025-11-19 23:20
大谷翔平今年寫下多項難得紀錄，媒體為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦得到的事情。(歐新社)

MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

2025-11-21 22:40

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光