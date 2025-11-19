NBA／勇士三巨頭缺陣 鮑威爾扮第四節先生熱火收跨季對戰3連勝

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
鮑威爾(右)。(美聯社)
鮑威爾(右)。(美聯社)

勇士在今天與熱火進行本賽季的首度交手，不過包括柯瑞（Stephen Curry）在內的球隊三巨頭全數因傷病缺陣，反觀熱火今天打出多點開花的攻勢，包括鮑威爾（Norman Powell）、阿德巴約（Bam Adebayo）得分都在20分以上，團隊共6人得分上雙，最終熱火就以110：96收下跨季對戰勇士的3連勝。

勇士過去幾場比賽在柯瑞火力全開領軍下拉出一波客場3連勝，不過前一場作客魔術主場，柯瑞卻在上半場就再度扭傷腳踝，加上背傷的巴特勒（Jimmy Butler）、生病的格林（Draymond Green）、輪休的霍福特（Al Horford）以及膝蓋肌腱發炎的庫明加（Jonathan Kuminga），讓勇士今天在缺少多名主力的情況下迎戰熱火。

勇士今天在幾乎是以全新先發陣容出戰熱火的情況下，上半場進攻火力也受到影響，團隊命中率不到2成6，三分球也是27次出手僅命中6球，不過熱火同樣進攻手感不佳，僅取得4分領先。

易籃後勇士在波斯特（Quinten Post）挺身而出下展開反撲一度反超前比數，不過第四節熱火鮑威爾和阿德巴約挺身而出接管戰局，兩人在第四節攻下團隊38分中的26分，最終熱火也以14分差距收下跨季對戰勇士的3連勝，勇士則是結束客場6連戰，以3勝3敗作收。

熱火今天以鮑威爾攻下25分表現最佳，且其中17分集中在第四節，阿德巴約則有20分、7籃板進帳，包括兩人在內共計6人得分上雙，至於勇士則以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）20分最佳，波斯特與希爾德替補上陣合力攻下37分。

