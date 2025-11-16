NBA／約柯奇第7度大三元 金塊逆轉屠灰狼

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
金塊隊球星約柯奇（左）15日繳出「大三元」成績。（路透）

雖少了兩名先發，金塊隊15日在小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和約柯奇（Nikola Jokic）「大三元」發揮下仍演出逆轉勝，以123：112擊敗灰狼隊，迎接7連勝。

金塊先發布勞恩（Christian Braun）因左腳踝扭傷，至少要缺席6場比賽，15日是成為傷兵後的第一戰。金塊另名先發強森（Cam Johnson）也因右二頭肌拉傷缺陣，不過約柯奇再有27分、12籃板和10助攻演出，本季第7度「大三元」，生涯累積第171場，離史上第二的「大O」羅賓森（Oscar Robertson）只差距10場。

小哈德威和穆雷（Jamal Murray）15日也各有23分演出，助金塊扭轉半場5分落後，下半場打出68：52的逆轉攻勢。

灰狼以藍道（Julius Randle）26分、6籃板、7助攻最佳，里德（Naz Reid）板凳出發貢獻19分，當家球星愛德華（Anthony Edwards）在金塊防守下失去節奏，雖攻下26分蛋23投錯失15球。

兩隊近3年季後賽有兩度碰頭，上季例行賽灰狼取得「橫掃」優勢，不過本季前兩度對決都是金塊奪勝。10月兩隊首度對陣，愛德華和克拉克（Jaylen Clark）都因傷缺陣。

