NBA／唐西奇砍41分領軍 湖人用24分差血洗公鹿

記者曾思儒／即時報導
湖人隊球星唐西奇（右）15日狂飆41分。（路透）
湖人隊球星唐西奇（右）15日狂飆41分。（路透）

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）和公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天上演頂尖歐陸球星對決，唐西奇狂飆41分、9籃板和6助攻，率湖人以119：95壓下公鹿，迎接本季第10勝。

兩隊同樣是「背靠背」出戰，湖人今天少了八村壘和史馬特（Marcus Smart），「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也持續缺陣，不過布朗尼（Bronny James）被拉到先發，首節就以30：18取得兩位數領先，第二節再打出35：16的單節攻勢，半場打完已取得65：34絕對領先。

公鹿第三節一度展現反撲氣勢，前4分鐘在格林（AJ Green）3記三分彈領軍下打出20：5的開節攻勢，包括一波15：0猛攻，單節攻下38分讓差距縮小到14分，不過唐西奇最後1分鐘連飆2記三分彈再跳投得手，一人獨拿8分，讓湖人帶著92：72優勢進入決勝節，第四節也維持兩位數領先，最終寫下24分大勝。

唐西奇和安戴托昆波在得分榜都名列前茅，但唐西奇獲得更多隊友火力支援，除有本季第4場40分以上演出，里夫斯（Austin Reaves）今天貢獻25分、8助攻，艾頓（Deandre Ayton）也有20分、10籃板，聯手助隊以連場結束客場5連戰。

安戴托昆波32分是全隊最高，格林15分已是公鹿次佳。

唐西奇 湖人

