NBA／巴恩斯28分攻守俱佳退騎士 暴龍近7戰收下6勝

記者劉肇育／即時報導
暴龍隊球星巴恩斯(左)13日進帳28分外帶10籃板、8助攻、5阻攻，成為暴龍隊史首位達成此項數據的球員。(美聯社)
暴龍隊球星巴恩斯(左)13日進帳28分外帶10籃板、8助攻、5阻攻，成為暴龍隊史首位達成此項數據的球員。(美聯社)

過去6場比賽拿下5勝的暴龍，今天作客騎士主場再度打出精彩一戰，在巴恩斯（Scottie Barnes）、伯爾特（Jakob Poeltl）、奎克利（Immanuel Quickley）合力攻下73分領軍下，以126：113勝出，本季兩度對決騎士都帶走勝利，也將騎士拉下東區老二位置。

暴龍本賽季在不被看好的情況下，近期卻靠著年輕陣容在陷入大混戰的東區殺出一片天，在過去6場比賽已經擊敗過騎士、公鹿、老鷹等隊，讓他們排名逐步逼近東區前段班。

而今天暴龍作客騎士主場也再度展現無限潛力，尤其是球隊少主巴恩斯在今天進帳28分外帶10籃板、8助攻、5阻攻，成為暴龍隊史首位達成此項數據的球員，暴龍也在他攻守俱佳的表現領軍下，在上半場打完就取得13分領先優勢。

易籃後，騎士在米契爾（Donovan Mitchell）領軍下展開反撲，單節拉出31：23的攻勢，幫助騎士追到僅剩5分差距，不過末節暴龍奎克利也挺身而出，他連續兩記三分球命中後，加上伯爾特也在禁區單打得分，一口氣再將領先差距擴大到17分，最終暴龍也以13分差距收下近7場比賽以來的第6勝，且本季兩度對決騎士都拿下勝利。

暴龍今天以巴恩斯攻下28分外帶10籃板、8助攻、5阻攻表現最佳，奎克利與伯爾特分別有25分與20分進帳；至於騎士米契爾本場比賽雖然攻下31分，但三分球出手9次僅命中2球，團隊三分球命中率也不及2成5，成為輸球主因之一。

MLB／大谷夫妻穿上Decoy色等開獎 愛犬今年沒跑掉了

