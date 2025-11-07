NBA／格林加盟太陽首秀飆29分 攜手布克推翻雙星缺陣的快艇

加盟太陽隊後首次上場的格林，6日攻下29分。(路透)

今年夏天透過杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰太陽隊的格林（Jalen Green），在開季因傷缺陣後，周四總算贏來新東家首秀，而他也在上半場就火力全開，最終攻下29分，攜手拿下24分、7助攻的布克（Devin Booker）幫助太陽以115：102輕取快艇 隊。

太陽今年休賽季進行陣容重整，包括送走杜蘭特並與比爾（Bradley Beal）買斷合約，不過透過杜蘭特交易案加盟的格林，在開季前八場比賽卻因傷缺陣，直到周四與快艇之戰才復出，反觀快艇卻在雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）缺陣的情況下迎戰。

而格林的首秀也沒有讓太陽球團和球迷失望，他在上半場出賽13分鐘就投進4記三分球拿下16分，且第三節還與布克攜手率領球隊打出單節40分的攻勢，幫助太陽逆轉戰局並拉開差距，最終太陽也在格林與布克分別攻下29分與24分領軍下，以13分差距擊敗快艇，收下賽季第4勝。

至於輸球的快艇則以中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）攻下23分、11籃板表現最佳，比爾在受到上場時間限制下，面對前東家僅打20分鐘，且14次出手僅命中2球拿下5分。