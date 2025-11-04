NBA／遭「鏟倒」未響哨反成關鍵失誤 布朗：裁判漏判葬送比賽

我的頻道

塞爾蒂克隊3日在主場迎戰爵士隊，不過在比賽最後0.6秒卻遭到爵士諾基奇（Jusuf Nurkic）準絕殺苦吞2連敗，賽後塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）也對於比賽最後47秒時遭到爵士喬治（Keyonte George）「鏟倒」但裁判卻未吹判犯規表達不滿，並認為是裁判漏判「葬送」了一場好比賽。

塞爾蒂克3日與爵士之戰在第四節中段時還一度落後對手11分，不過接下來在布朗和懷特（Derrick White）領軍下，綠衫軍在比賽最後1分鐘時反超前比數。

但塞爾蒂克在下一波進攻中，布朗在弧頂準備運球切入時，對位防守的爵士喬治在中心不穩跌倒的情況下，也順勢將布朗「鏟倒」在地，但裁判不但沒有響哨，爵士還發動反快攻由馬卡南（Lauri Markkanen）放進超前分。

盡管倒數24秒塞爾蒂克克塔（Neemias Queta）兩罰一中再度扳平比數，但爵士下一波進攻喬治在跳投不進後，諾基奇抓下進攻籃板並完成準絕殺進球，幫助爵士最終以2分差距險勝。

賽後布朗也對於自己在比賽最後關頭遭到「鏟倒」裁判卻未吹哨，直言這次漏判「葬送」了比賽，「作為裁判，在比賽的關鍵時刻你不能犯這樣的錯誤，當時是第四節比賽也剩不到一分鐘，整組裁判卻都吹錯了，你懂我的意思嗎？這讓我們輸掉了比賽，這不能被接受。」

本場比賽主裁判史考特（Kevin Scott）強調，並未有漏判狀況發生，「在比賽進行中，裁判組觀察到喬治在布朗滑倒前就滑倒了，導致球在接觸發生之前就已經脫手而出。」

NBA／安比德絕殺失手 76人不敵塞爾蒂克中斷開季4連勝
兩名一戰澳洲士兵瓶中信 逾百年後在澳海灘被拾獲 孫輩收到難置信
繼MIT、布朗之後 賓大、南加大 拒絕接受川普提議換補助
花蓮「鍋鏟超人」廚藝精湛 竟是金曲男星

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉