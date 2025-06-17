NBA／東區追逐球隊-1 傳尼克對超搶手杜蘭特沒興趣

太陽球星杜蘭特今夏將成為自由球員。（路透資料照片）

太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）近期交易傳言四起，日前傳出多支球隊有意角逐，包含火箭、馬刺 、熱火等，過去尼克也被認為出現在這份清單上，然而，根據ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）消息指出，尼克管理層沒有興趣交易來杜蘭特。

本季尼克在季後賽 中一路高歌猛進，在第二輪以4勝2敗淘汰衛冕軍塞爾蒂克，跌破眾人眼鏡。但在隨後的東區冠軍賽他們卻是不敵本季「大黑馬」溜馬，遺憾地提前結束今年的爭冠之路。

儘管尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）帶領球隊睽違25年重返東區區冠軍賽，但為打造更具競爭力的奪冠陣容，尼克球團在休賽季率先開出第一槍，無預警地開除錫伯杜。

史皮爾斯在ESPN節目中提到，杜蘭特最初將尼克隊列入了他的首選名單，但結果卻事與願違，「KD想要加盟紐約尼克隊，他想替他們效力。但尼克隊對他毫無興趣。」史皮爾斯補充。

不過，史皮爾斯也指出，最終的交易結果可能不會照著杜蘭特的意思走，杜蘭特經紀人克萊曼（Rich Kleiman）也意識到了這個可能，因此還是希望太陽可以順從杜蘭特想法，在生涯末期送他去他願意效力的球隊。

即使已經36歲，杜蘭特上賽季還是可以繳出26.6分、6籃板、4.2助攻的明星級數據，整賽季也出戰了62場，新賽季杜蘭特年薪約為5470萬美元，賽季結束後他將成為自由球員。

史皮爾斯提到，杜蘭特的年紀可能是各隊如何看待他目前的價值的一個重要因素。