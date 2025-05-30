NBA／傳籃網無意開價 庫明加或先留勇士再探索交易

庫明加合約狀況不明，可能會先留勇士。（路透資料照片）

勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今年休賽季將成為受限制自由球員，The Athletic記者史萊特（Anthony Slater）指出，擁有大量薪資空間的籃網隊無意開價，庫明加可能會留在灣區 。

籃網目前處於重建期，是少數擁有薪資空間給庫明加大合約的球隊，但史萊特指出，「目前沒有跡象顯示，籃網準備對庫明加提合約報價；有跡象顯示，籃網可能利用薪資空間參與多方交易。」

史萊特認為，考量庫明加目前的狀況，其他球隊想獲得他，比起直接提報價，更可能透過「先簽後換」完成交易，勇士也有機會從中換來幾名優質球員。

不過史萊特也提到，考慮勞資協議中的BYC條款（Base Year Compensation Rule），如果庫明加新合約年薪3000萬美元，先簽後換配平交易時只能算1500萬薪資，因此勇士最多只能換回1875萬的球員，不然將會觸發第一層薪資硬上限，壓縮操作空間。

因此勇士休賽季進行先簽後換很困難，可能先續約庫明加，等到12月後就能用完整薪資進行交易，增加操作空間。