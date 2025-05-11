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NBA／外線爆發助綠衫軍扳回一城 普里查德：帶著信心出手

體育新聞組／綜合報導
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最佳第六人普里查德(右)。（路透）
最佳第六人普里查德(右)。（路透）

美國職籃NBA衛冕軍波士頓塞爾蒂克今天靠著從替補出發的普里查德（Payton Pritchard）攻下全隊最高23分，最後以115：93擊敗紐約尼克，終於在東區準決賽開胡。

力拚衛冕的塞爾蒂克在東區準決賽遭遇挑戰，接連丟掉主場優勢情況下，系列戰陷入0勝2負落後，10日作客尼克終於找回節奏，尤其團隊三分球命中率高達50%、飆進20記外線，早早手握大幅度領先，輕鬆以超過20分之差取勝，避免遭到對手聽牌。

此役從替補上陣的年度最佳第六人普里查德投進5顆三分彈、攻下全隊最高23分，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）手感回溫，三分球9投5中，繳出22分、9籃板、7助攻、2抄截的全能數據。

塞爾蒂克跨出前兩戰三分手感低迷狀態，普里查德賽後接受媒體聯訪時表示，不在乎外界怎麼說，「大家都說我們三分投太多，但如果對自己投籃有信心，而且還投得進，那就帶著信心出手」。

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）分享：「我們不是為了輕鬆而踏上這段旅程，這才是最有意義的一部分，所以必須發掘自己內心的黑暗，只要去做就對了。」

泰托姆提到，不想向誰證明什麼。他並指出，這是一場重要的比賽，全隊都必須有所回應，「上場然後贏得比賽是我內心唯一的想法」。

塞爾蒂克另一名球星布朗（Jaylen Brown）認為，獲得4場勝利的球隊才能晉級，「不是2場，也不是3場，我們還有很多比賽要繼續努力」。

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