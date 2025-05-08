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NBA／雷霆上半場轟87分 終場狂勝金塊43分 扳平戰局

體育新聞組／綜合報導
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雷霆亞歷山大（左)全場13投11中，罰球11投全進。（美聯社）
雷霆亞歷山大（左)全場13投11中，罰球11投全進。（美聯社）

雷霆隊在西區季後賽次輪第二戰火力大爆發，上半場狂轟87分，刷新NBA季後賽上半場得分新高紀錄，終場以149：106痛宰金塊隊，系列賽扳成1勝1負平手。雷霆也成為今年季後賽第二輪，首支在主場贏球的球隊。

雷霆首節21投15中（命中率71.4%）轟下45分，第二節再以50%命中率灌進42分，半場打完以87：56領先金塊。

第三節雷霆持續輾壓金塊，約柯奇（Nikola Jokic）3節還剩1分17秒就犯滿離場，雷霆3節打完領先48分，末節比賽淪為垃圾時間。

雷霆最終未打破最大分差58分紀錄，單場149分，則排在NBA季後賽史上第10名。

雷霆亞歷山大全場13投11中，罰球11投全進。（美聯社）
雷霆亞歷山大全場13投11中，罰球11投全進。（美聯社）

亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）全場13投11中，罰球11投全進，高效率拿下34分8助攻。霍姆葛倫（Chet Holmgren）繳出15分11籃板2抄截2火鍋的全能數據，威廉斯（Jalen Williams）得到17分7助攻。

金塊方面，約柯奇上場32分鐘，16投6中，得到17分8籃板6助攻。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）砍進19分全隊最高，穆雷（Jamal Murray）進帳14分。

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