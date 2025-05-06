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NBA／率騎士奪東區龍頭 艾特金森獲選年度最佳教練

體育新聞組／綜合報導
克里夫蘭騎士隊總教練艾特金森被評為NBA年度最佳教練。（路透資料照片）
克里夫蘭騎士隊總教練艾特金森被評為NBA年度最佳教練。（路透資料照片）

NBA克里夫蘭騎士隊總教練艾特金森（Kenny Atkinson），上任第1年即完成輝煌的首個賽季，5日經媒體投票後被評為NBA年度最佳教練。

中央社引述法新社報導，這位57歲的教練帶領騎士奪得東區龍頭，他們在例行賽以64勝18負的戰績名列東區第一種子。

艾特金森是繼1975-1976年的費契（Bill Fitch）和2008-2009年的布朗（Mike Brown）之後，騎士隊史第3位獲此榮銜的總教練。

在艾特金森帶領下，騎士成為NBA史上第2支在單季取得3次至少12連勝的球隊。

此一紀錄還包括開季時的15連勝，追平NBA史上次佳的開季成績。

艾特金森在決定此獎項的媒體投票中獲得100張第1名選票中的59張，擊敗底特律活塞總教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）與休士頓火箭的烏度卡（Ime Udoka）。

騎士在東區季後賽第1輪橫掃邁阿密熱火，然而4日在第2輪首戰對上印第安納溜馬時落敗；例行賽比起去年有很大進步的活塞與火箭，也均在季後賽第1輪打包回家。

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