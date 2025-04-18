NBA／熱火延長賽飆5顆三分球淘汰老鷹 連3年奪東區老8

米契爾。(歐新社)

NBA附加賽東區老八之爭今天由老鷹出戰熱火，熱火在上半場一度領先高達17分的情況下，卻在第四節遭到老鷹楊恩單節進帳10分扳平，將比賽帶入延長賽，但熱火靠著延長賽米契爾（Davion Mitchell）、赫洛（Tyler Herro）砍進5顆三分球，最終就以123：114險勝老鷹，連續3年以東區老八晉級季後賽。

熱火今年附加賽首輪再度淘汰公牛後，今天則是碰上日前慘敗給魔術的老鷹，比賽開打後作客的熱火展現旺盛的贏球企圖心，由阿德巴約（Bam Adebayo）、維金斯（Andrew Wiggins）攜手打出10：0的開賽攻勢，並且在第二節初一度取得高達17分領先。

反觀老鷹先發球員卻在上半場出現熄火的狀況，所幸板凳出發的尼恩（Georges Niang）與勒佛特（Caris LeVert）在前兩節挺身而出，攜手攻下25分，幫助老鷹在上半場打完將落後差距維持在個位數的9分。

易籃後兩隊持續拉鋸，第三節雙方打出24：24的平局，不過第四節老鷹外線火力全開，開節後楊恩、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、歐康古（Onyeka Okongwu）接連飆進三分球，加上曼恩（Terance Mann）也加入搶分行列，老鷹在比賽最後5分鐘反倒取得6分領先。

不過過去兩年都在附加賽展現極佳韌性的熱火並未退縮，在米契爾投進三分球後，赫洛更是連得4分，讓雙方又回到拉鋸階段。第四節最後52秒老鷹在楊恩拋投命中後追到1分差，但接下來尼恩拋投未進，老鷹透過犯規戰術凍結比賽時間，倒數12秒熱火赫洛兩罰1中後，讓2分落後的老鷹掌握下一波進攻權，楊恩也在倒數1.3秒切入上籃得手追平比數，將比賽帶入延長賽。

延長賽熱火先是赫洛投進三分球，米契爾更是接管戰局，連續投進兩顆三分球後又成功製造對手進攻犯規，幫助熱火取得7分領先，儘管老鷹楊恩投進三分球止血，但赫洛、米契爾又回敬2顆三分球奠定勝基，最終熱火就靠著延長賽猛轟5顆三分球，以9分差距搶下東區季後賽第8種子席次。

熱火今天團隊共投進16顆三分球，其中赫洛、米契爾就包辦9顆，分別攻下30分與16分，至於維金斯則有20分、8助攻、8籃板演出，老鷹則以楊恩29分、11助攻最佳，歐康古28分、12籃板，尼恩20分。