我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「黑色星期一」重演？華爾街祭疫後最大規模保證金追繳令

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

NCAA／佛羅里達79比73力克奧本 殺進男籃決賽

中央社／聖安東尼奧5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛羅里達明星後衛克雷頓5日在NCAA男籃準決賽中獨拿34分，率領球隊晉級冠軍賽。（路透）
佛羅里達明星後衛克雷頓5日在NCAA男籃準決賽中獨拿34分，率領球隊晉級冠軍賽。（路透）

NCAA男籃最終4強5日捉對廝殺，曾獲2屆冠軍的佛羅里達大學最後是以79比73擊敗今年表現絕佳的奧本大學，率先闖進決賽。

這場比賽上半場奧本由明星布魯姆（Johni Broome）領軍，5名先發均有建樹；佛羅里達則將火力集中在雙衛，克雷頓（Walter Clayton Jr.）與馬丁（Alijah Martin）兩人半場合拿27分，上半場奧本先以46比38領先。

下半場開戰，佛羅里達在雙衛各有3分球的表現下，只用3分半鐘，即以一波11比3的攻勢將比數拉成49比49平手，比賽自此進入拉鋸，直至還剩4分鐘左右時，仍是僅有1分差距。

奧本的貝克-馬薩拉（Chad Baker-Mazara）下半場挺身而出力抗佛羅里達雙衛，不過克雷頓在最後2分24秒上籃得分將領先拉開至3分，這也是雙方纏鬥近10分鐘的最大差距。布魯姆最後罰球連續失手加失誤，克雷頓跳投得分後雙方比數拉開，佛羅里達以79比73迎向今年NCAA冠軍賽。

這場比賽佛羅里達明星後衛克雷頓獨拿34分堪稱勝利功臣，馬丁也有17分進帳；反觀奧本支柱布魯姆下半場表現有限，全隊以貝克-馬薩拉得18分最多。

奧本從未殺進NCAA冠軍賽，5日也未能如願。佛羅里達則是自2006與2007年奪冠以來，首度殺進冠軍賽。佛羅里達在這場比賽後，將面對杜克大學與休士頓大學的勝隊，挑戰隊史NCAA第3冠。

NCAA 休士頓

上一則

場邊人語／活塞給力 季後勢厲

下一則

NCAA／杜克爆冷遭逆轉出局 休士頓挑戰隊史第1冠

延伸閱讀

俄勒岡1家失蹤逾60年 查案露曙光突喊卡 因再查下去花費可觀

俄勒岡1家失蹤逾60年 查案露曙光突喊卡 因再查下去花費可觀
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
發起罷免地檢長 康曲柯士達縣居民「忍耐到了極限」

發起罷免地檢長 康曲柯士達縣居民「忍耐到了極限」
聖派翠克節前 川普會見愛爾蘭總理 又稱「美國被占便宜」

聖派翠克節前 川普會見愛爾蘭總理 又稱「美國被占便宜」

熱門新聞

佐佐木朗希第2局沒投完就退場。（美聯社）

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

2025-03-30 01:35
湖人29日以134：127擊敗灰熊隊。（路透）

NBA／20分優勢花光不怕 湖人「三巨頭」轟85分退灰熊止敗

2025-03-29 22:59
世界女網排名第一的莎芭蓮卡29日拿下邁阿密公開賽后冠。（歐新社）

網球／莎芭蓮卡直落2 奪下邁阿密網賽女單冠軍

2025-03-29 21:25
灰狼、活塞上演大亂鬥。（美聯社）

NBA／灰狼、活塞爆嚴重衝突 球員+教練共7人遭驅逐出場

2025-03-31 03:30
大谷翔平轟出再見全壘打，幫助道奇開季8連勝打破衛冕軍紀錄。（路透）

MLB／大谷翔平再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

2025-04-02 23:46
勇士小將波傑姆斯基(左)上半場三分連發攻下22分。(美聯社)

NBA／小將、柯瑞都發威 勇士本季首勝湖人

2025-04-04 02:20

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威