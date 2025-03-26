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NBA／詹姆斯「絕殺」補籃、唐西奇34分 湖人險勝溜馬止住3連敗

記者曾思儒／即時報導
唐西奇。(路透)
唐西奇。(路透)

前三節只靠罰球拿3分，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯第四節挺身而出，單節攻下10分，包括最後的壓哨「絕殺」補籃，率湖人踢館成功，以120：119擊敗溜馬隊，避免吞下4連敗，也讓傳出18助攻的溜馬當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）原地傻眼「石化」。

溜馬首節取得33：28領先，不過湖人第二節打出一波21：3猛攻，單節40：22的攻勢讓半場打完領先擴大到68：55。成為湖人指標球星的唐西奇（Luka Doncic）上半場就有19分演出，賽前連續1282場得分兩位數的詹姆斯前兩節打完只靠罰球拿2分，15年來首度上半場沒投進任何一球。

溜馬第三節有透納（Myles Turner）連3記外線加持追分，奈史密斯（Aaron Nesmith）飆進三分彈後更將差距縮小到86：88，三節打完也以92：95緊咬比數。

第四節11分10秒詹姆斯才首度進球，接續再投進中距離，連拿8分下將連續兩位數得分紀錄推進到1283場，也讓湖人將領先擴大到105：92；溜馬在馬瑟倫（Bennedict Mathurin）連拿6分開起反撲，馬瑟倫飆進外線更讓溜馬以一波14：0攻勢反超比分。

湖人靠唐西奇連拿5分回到領先，八村壘再連飆2記三分彈，讓湖人優勢擴大到118：112，但唐西奇被連續打點，奈哈德（Andrew Nembhard）和哈利伯頓聯手連拿7分讓溜馬1分超前；湖人先守住溜馬攻擊，沒有喊出暫停下唐西奇切入拋投雖沒進，但詹姆斯在籃下完成壓哨補籃，戲劇性「絕殺」溜馬，以120：119助隊中止3連敗。

詹姆斯全場拿下13分、13籃板、7助攻，其中10分集中在決勝節，壓哨補籃更讓溜馬球員當場傻眼；唐西奇34分、7籃板、7助攻，里夫斯（Austin Reaves）24分，八村壘三分球4投俱中攻下14分。

溜馬以替補上場的馬瑟倫23分最高，哈利伯頓、透納和奈哈德各16分，哈利伯頓還傳出18助攻，無奈錯過6連勝機會。

湖人

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