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沒人聽過 NBA塞爾蒂克隊61億富豪買家是誰？

編譯潘勛／即時報導
NBA波士頓塞爾提克隊最近以61億元天價易手，圖為球館內的隊徽。(美聯社)
NBA波士頓塞爾提克隊最近以61億元天價易手，圖為球館內的隊徽。(美聯社)

NBA衛冕軍同時也是聯盟老牌勁旅的「綠衫軍」塞爾蒂克隊(Celtics)傳出所有權易手，買家是私募基金合夥人齊澤姆(Bill Chisholm)，成交價為61億元，創新北美職業球隊交易紀錄，但更叫人稱奇的是：球隊新老闆齊澤姆在此之前名不見經傳，從沒登上彭博或富比世的富豪排行榜，甚至20日球隊宣布成交之前，維基百科(Wikipedia)專頁都沒有。

華爾街日報(WSJ)報導，齊澤姆名下的「交響科技集團」(Symphony Technology Group, STG)以前專門投資雲端網路安全、線上求才求職之類的科技公司，名頭不響，齊澤姆的名字以往見諸WSJ報導更僅只一次。

以往大撒數十億元買下職業球隊的人，都是成名富豪，要不就是華爾街巨擘、知名公司執行長，或是美國最富裕家族的繼承人。

塞爾蒂克隊是NBA聯盟的創始球隊之一，手握聯盟史上最多的18座總冠軍，在北美職業運動史上也僅次於職棒大聯盟(MLB)洋基隊的27冠與NHL冰球聯盟蒙特婁加拿大人的24冠，本賽季至今他們也保持在聯盟戰績第三名，被看好有機會挑戰連霸。

塞爾蒂克隊老闆葛拉斯貝克(Wyc Grousbeck)20日宣布球隊易手時，不僅成交價61億元打破紀錄，而新老闆是齊澤姆，讓NBA內部人士、甚至是私募基金投資人都嚇了一跳。

但最吃驚的人，或許是麻州本地人的齊澤姆自己。他表示，自己8歲、10歲時就看著塞爾蒂克隊比賽長大，當時做夢也沒想到會有今天。

塞爾蒂克隊超級粉絲、播客西門斯(Bill Simmons)20日表示，他從來沒聽過齊澤姆這個人，甚至他的名字都不知道怎麼讀。

齊澤姆成長於麻州波士頓以北的喬治城(Georgetown)，職涯一直遠離鎂光燈。他畢業於達特茅斯學院，取得華頓商學院企管碩士學位，在私募股權公司Bain Capital工作，2002年和其他人共創STG，專門投資一般人從不曾聽過的公司，但這讓齊澤姆碰上一生難得的機會時，有雄厚財力達成交易。

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