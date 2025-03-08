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NBA／獨行俠又有傷兵 二年級前鋒普羅斯佩整季報銷

體育新聞組／綜合報導
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獨行俠22歲前鋒普羅斯佩(右)賽季報銷。(路透)
獨行俠22歲前鋒普羅斯佩(右)賽季報銷。(路透)

獨行俠隊交易走唐西奇（Luka Doncic）後彷彿中了魔咒，傷兵接二連來，主力球星戴維斯（Anthony Davis）無限期缺陣，厄文（Kyrie Irving）整季報銷，如今連22歲前鋒普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper）也確定賽季報銷。另外，6日對湖人一戰最後時刻不慎扭傷右腳踝的尼克當家後衛布朗森（Jalen Brunson），在經過檢查後，結果顯示為陰性，沒有結構性損失，但至少要休息兩周，之後再接受重新評估。

普羅斯佩在2023年選秀首輪第24順位被獨行俠挑中，本季出賽52場，平均得到3.9分2.4籃板，整體命中率40.2%，三分命中率23.5%。

獨行俠7日賽前練習相當冷清，確定能上場的只有湯普森（Klay Thompson）、克里斯提（Max Christie）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）、馬歇爾（Naji Marshall）、鮑威爾（Dwight Powell）、愛德華（Kessler Edwards）和威廉斯（Brandon Williams）共7人。

好消息是，上一場沒打且出戰成疑的艾克森（Dante Exum）和馬丁（Caleb Martin）都有上場，這也是馬丁被交易來獨行俠後首次登場。

獨行俠傷兵名單目前有整季報銷的厄文和普羅斯佩，及養傷中的戴維斯、葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）、哈迪（Jaden Hardy）和瓊斯（Kai Jones）。

尼克布朗森的進攻和組織能力對於尼克至關重要，場均26.3分排名聯盟第7，場均7.4次助攻則排聯盟第8；另外數據顯示，布朗森本季場均控球時間達到8.7分鐘，是全聯盟最多的球員。據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，布朗森的傷勢可能也不排除會休養到季後賽前才回歸。

厄文 季後賽 湖人

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