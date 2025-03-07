NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

NBA洛杉磯湖人隊。

近期拿下8連勝的美國職籃NBA 洛杉磯湖人 ，將作客波士頓塞爾提克；據美國Yahoo體育報導，這場世仇之戰的平均票價，已達731美元，逼近例行賽史上最高。

美國Yahoo體育報導，根據售票網站「TickPick」統計，8日湖人作客塞爾提克的比賽，原本平均票價為674美元、排在NBA例行賽平均票價史上第7名。

不過隨著比賽時間越來越近，「TickPick」顯示目前場邊席最貴票價要2萬3112美元，球場最便宜票價也要485美元，而平均票價已經攀升到731美元。

據統計，NBA例行賽史上單一場次最貴的平均票價，就是2016年4月13日湖人主場迎戰猶他爵士的比賽，這場比賽正是「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的退休戰役，全場的平均票價來到1137美元。

東、西區球隊在同個賽季只會交手2次，湖人在今年1月24日主場首戰塞爾提克，以117比96輕鬆過關；只不過如今湖人陣容和打法已經大不相同，當時全隊最高分的戴維斯（Anthony Davis）已被交易到獨行俠，換來「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）。

復仇心切的塞爾提克，昨對費城76人之戰，刻意輪休包括布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（Jrue Holiday）、霍福德（Al Horford）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）等4大主力。

塞爾提克隊史拿下18座NBA總冠軍，湖人則獲得17座，分居聯盟史上第1、2名；近期湖人8連勝，戰績40勝21敗、西區第2，塞爾提克近期3連勝，戰績45勝18敗，東區第2。