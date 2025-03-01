NBA／首次體驗洛城內戰 壽星唐西奇：只想好好睡一覺

剛加盟湖人隊不久的球星唐西奇(左)2月28日迎接首次「洛城內戰」。(美聯社)

湖人 唐西奇（Luka Doncic）在2月28日迎接加盟後的首次「洛城內戰」，並且在自己26歲生日這天繳出31分、5助攻幫助湖人以4分差距收下5連勝，賽後唐西奇也直言，連兩日出賽讓他感到有點疲憊，只希望透過睡覺來為自己慶生。

近期連勝不止的湖人，在27日以9分差距擊敗灰狼後，28日又再度登場迎戰快艇 ，不過在上半場湖人就狀況不斷，包括後衛里夫斯（Austin Reaves）僅打9分鐘就因為小腿不適退場，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，「他的小腿感到有點痠痛，預防起見我們才決定讓他提前退場。」

不過湖人第二節隨即找回進攻節奏，在詹姆斯（LeBron James）單節10分以及肯奈特（Dalton Knecht）該節連續砍進兩顆三分球助拳下，湖人一度將領先擴大到雙位數，加上今日壽星唐西奇在比賽最後7分半鐘獨攬10分，最終湖人就以4分差距勝出。

唐西奇28日攻下全隊最高31分，但也因為犯規麻煩在二、三節一度打得綁手綁腳，「正負值」更是全隊次低，賽後他說：「多虧了詹姆斯和球隊第二陣容為我們帶來活力，他們為我們展示該如何打球，沒有他們，這一場是贏不下來的。」

談到球隊連續兩天出賽，並且在近期拉出5連勝，且後天他們還將繼續在主場迎戰快艇，身為壽星的唐西奇也直言，只想好好睡一覺，「我感覺自己還有很長一段路要走，但是慢慢的，我開始感覺像自己了。」根據統計數據，這是唐西奇生涯第3度在生日之夜拿下至少30分，排名在史上第2名，僅次於隊友詹姆斯的5次。