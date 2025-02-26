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NBA／柯瑞打24分鐘就休兵 兄弟對決勇士血洗黃蜂

記者曾思儒／即時報導
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柯瑞碰黃蜂隊再和弟弟小柯瑞上演對決戲碼，勇士輕鬆大勝柯瑞也只打24分鐘就收工。（美聯社）
柯瑞碰黃蜂隊再和弟弟小柯瑞上演對決戲碼，勇士輕鬆大勝柯瑞也只打24分鐘就收工。（美聯社）

賽前先和擔任球評的爸爸老柯瑞（Dell Curry）打招呼，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）25日碰黃蜂隊再和弟弟小柯瑞（Seth Curry）上演對決戲碼，不過兄弟同場時間並不多，勇士半場就已拉開差距，柯瑞只上場24分鐘就可以休息，第四節全程坐板凳看隊友以128：92輕取黃蜂，明星賽後不但收下三連勝，且勝分都從24分起跳。

老柯瑞曾效力黃蜂10個賽季，如今小兒子也是黃蜂成員，25日和勇士碰頭形成柯瑞家族另類合體；柯瑞首節前三次外線出手都落空，不過第四次嘗試命中，不到40秒就飆進第二球，助勇士第一節就取得28：18領先，半場優勢擴大到56：41。

第三節勇士又打出單節41：24的海嘯攻勢，柯瑞最後3分多鐘就下場，第四節和巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）直接當觀眾，輕鬆迎接34分大勝。

勇士25日點點開花，七人得分兩位數，柯瑞僅出賽24分鐘攻下15分，希爾德（Buddy Hield）16分是全隊最高，巴特勒只上場19分鐘就有6分、8籃板、5助攻全能數據，加入勇士後助新東家7戰拿下6勝。

小柯瑞表現也亮眼，三分球6投4中攻下14分，不過分數早早被勇士拉開，第四節被拍到一臉無奈坐在休息區。

柯瑞 勇士

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