我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助殺豬盤洗錢超1300萬 南加3華人精心掩蓋仍被捕

六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

NBA／湖人老闆談唐西奇交易：他是Kobe女兒最愛的球員

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐西奇。(美聯社)
唐西奇。(美聯社)

透過驚天交易案轉戰湖人隊的球星唐西奇（Luka Dončić），今天首度面對前東家獨行俠隊，話題之戰未演先轟動，湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）在賽前上節目時也透露相關細節，還提到唐西奇和湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和女兒吉吉（Gigi Bryant）的一段過往。

巴斯表示，驚天交易案的討論是在執行前幾周就開始進行，「我們不想任何消息洩漏出去，因為這會對一支專注進步的球隊造成很大干擾。」她也不諱言，賽季中進行如此交易必須放棄些東西，如果沒成功將會造成影響，「我們確實守口如瓶，每個步驟我們都經過討論，最終達成雙方都滿意的協議。」

如今唐西奇來到湖人出賽4場繳出場均19分、7.5籃板、5.8助攻數據，前一場碰金塊隊更轟下32分，且和偶像「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）多次有妙傳連線，讓巴斯笑說：「我相信這可行。」

唐西奇和湖人還有另外的連結，巴斯提到2020年因直升機空難驟逝的布萊恩，生前曾帶著一起離開的女兒吉吉到場看唐西奇打球，巴斯說：「最後一次我看到布萊恩是他過世前一個月左右，他帶吉吉到湖人比賽看唐西奇打球，因為唐西奇是吉吉最喜歡的球員。光是想到唐西奇現在成為湖人球員，我知道小布和吉吉會有多開心。」

交易完成後，唐西奇和巴斯說的第一件事情就是「希望布萊恩在這」，巴斯說：「這是一種非常重要的關係，小布真的很照顧並支持他，我相信他會覺得即時小布不在了，我們的組織仍有這氛圍。」

上一則

NBA／遭貝佛利兩度惡意砸球 兩溜馬女球迷正式提告

延伸閱讀

NBA／融入湖人終於找回自己 唐西奇：我整場比賽都在笑

NBA／融入湖人終於找回自己 唐西奇：我整場比賽都在笑
NBA／唐西奇飆32分 打出加盟湖人代表作 終結金塊9連勝

NBA／唐西奇飆32分 打出加盟湖人代表作 終結金塊9連勝
NBA／手感盡失成眾矢之的 唐西奇坦言：有很多生鏽的地方

NBA／手感盡失成眾矢之的 唐西奇坦言：有很多生鏽的地方
NBA／唐西奇單節就5犯 爵士打出22：2 湖人終止6連勝

NBA／唐西奇單節就5犯 爵士打出22：2 湖人終止6連勝

熱門新聞

中國跳水名將全紅嬋。（新華社）

全紅嬋要上大學了 獲廣東這間名校保送擬錄取

2025-02-24 14:07
湖人隊球星唐西奇22日拿下32分。(美聯社)

NBA／唐西奇飆32分 打出加盟湖人代表作 終結金塊9連勝

2025-02-23 01:12
孫易磊滿壘連飆2K解危。記者許正宏／攝影

世棒經典賽／中華隊4投鎖住西班牙 成功晉級正賽

2025-02-25 09:10
經典賽資格賽，中華隊成功擊敗西班牙隊，搶下明年經典賽會內賽門票。記者許正宏／攝影

MLB官網火速報導中華隊晉級：讓人無法想像的事沒發生

2025-02-25 11:06
李宗賢代打敲出兩分砲。記者余承翰／攝影

世棒經典賽／中華隊9：1贏南非首勝到手 保住分組第1可能

2025-02-22 09:28
唐西奇(右)19日手感不佳，且上半場就發生高達5次失誤。(路透)

NBA／手感盡失成眾矢之的 唐西奇坦言：有很多生鏽的地方

2025-02-20 06:15

超人氣

更多 >
「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議