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NBA／「胖虎」264磅瘦出新高度 選秀以來最輕體重

記者曾思儒／即時報導
鵜鶘隊「胖虎」威廉森已成功減重。（路透）
鵜鶘隊「胖虎」威廉森已成功減重。（路透）

鵜鶘隊「胖虎」威廉森（Zion Williamson）連續3季都遭遇嚴重的大腿後肌傷勢，今年展現強勢復出姿態，今年回歸的14場比賽有11場得分超過21分，明星賽前碰國王隊更狂轟40分，還有媒體報導，198公分的威廉森減重到264磅（約120公斤），是2019年選秀會被鵜鶘選中以來的最輕體重。

威廉森過往一直都有體重控管問題，體重影響身體健康狀態成他職業生涯常態，不過上季他的狀態和訓練明顯提升，出賽70場是生涯新高，但本季又受大腿後肌傷勢影響，本季目前只出賽20場，就算接續都「全勤」也不到50場。

至少從今年1月復出後，威廉森繳出亮眼表現，23日也有22分、9籃板演出，助隊以114：96擊敗馬刺，結束近期9連敗。

傷後復出的威廉森有上場時間限制，2025年沒有一場出賽超過30分鐘，且在球團將英格倫（Brandon Ingram）交易到暴龍隊後，將威廉森視為球隊重點不言而喻；若是保持健康，威廉森也的確能展現主宰比賽的能力，不過他也曾因練球多次遲到甚至錯過飛機起飛時間，遭球隊禁賽一場。

回到鵜鶘陣容的威廉森提到禁賽時曾說：「這是我的工作，他們要我承擔責任，我能做的就是做得更好。你的行為會有後果，這就是我的後果。」

國王隊 減重 馬刺

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