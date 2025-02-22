我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

NBA／勇士轟20顆三分球輕取國王 巴特勒加盟後5戰4勝

記者劉肇育／即時報導
巴特勒(左)加盟勇士隊後，5場比賽中有4場贏球。（路透）
巴特勒(左)加盟勇士隊後，5場比賽中有4場贏球。（路透）

在歷經全明星周假期後，勇士隊與國王隊21日迎接下半季的首場賽事，作客的勇士展現多點開花的攻勢，團隊三分球出手43次命中20球，共4人得分在20分以上，最終以132：106輕取國王，在巴特勒（Jimmy Butler）加盟後5場比賽拿下4勝。

勇士在今年交易大限換來明星前鋒巴特勒後，球隊新陣容產生良好化學效應，而21日與國王之戰勇士更是重拾上半季少見的多點開花攻勢，光是上半場勇士團隊就以近5成命中率投進12顆三分球，其中穆迪（Moses Moody）與替補上陣的波斯特（Quinten Post）、希爾德（Buddy Hield）皆投進3顆三分球，相較之下國王僅有德羅展（DeMar DeRozan）一支獨秀拿下24分，勇士也取得15分領先。

易籃後，國王在沙波尼斯（Domantas Sabonis）以及穆雷（Keegan Murray）、拉文（Zach LaVine）領軍下，一度追到8分差距，但上半場手感不佳的勇士兩大球星柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒也在此時加入戰局，與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）幫助勇士在三節打完後回到17分差距，也讓比賽勝負幾乎是提前底定，最終勇士也以26分差距取勝，勇士也拿下巴特勒加盟後的第4勝。

勇士21日共4人得分來到20分以上，其中穆迪與希爾德皆投進5顆三分球、拿下22分，波傑姆斯基21分、5助攻，柯瑞20分、6助攻，巴特勒則有17分、7助攻，勇士團隊共送出40次助攻，比國王整整多出15次，國王則是以德羅展拿下34分最佳。

勇士 柯瑞 國王隊

上一則

MLB／得知佐佐木朗希結婚 羅伯茲嚇到：啥？他有女友？

延伸閱讀

NBA／對熱火有何不滿？勇士巴特勒：沒任何壞話要說

NBA／對熱火有何不滿？勇士巴特勒：沒任何壞話要說
NBA／巴特勒現身卡達網賽「秀胯下擊球」搞笑對戰小蠻牛

NBA／巴特勒現身卡達網賽「秀胯下擊球」搞笑對戰小蠻牛
NBA／巴特勒現身卡達網賽 與阿爾卡拉斯對打樂翻球迷

NBA／巴特勒現身卡達網賽 與阿爾卡拉斯對打樂翻球迷
NBA／格林又說大話 稱擁有巴特勒後 勇士今年將奪冠

NBA／格林又說大話 稱擁有巴特勒後 勇士今年將奪冠

熱門新聞

網球巨星安德瑞阿格西（右）和葛拉芙（左）的兒子將代表母親的祖國德國參加世界棒球經典賽資格賽。（路透）

網球傳奇阿格西之子當投手 代表德國力拚晉級經典賽

2025-02-15 15:01
梅伊。(路透)

MLB／生菜刺穿食道 道奇投手還原恐怖經歷「我可能撐不過那一晚」

2025-02-14 23:00
NHL四國冰球賽14日在蒙特婁舉行美加大戰。圖為加拿大球迷。（美聯社）

冰球／2萬加拿大球迷噓爆美國歌 美加球員9秒內3度打架

2025-02-16 02:50
林書豪帥氣現身明星賽新秀挑戰賽。(視頻截圖)

NBA／新秀挑戰賽 林書豪擔任總教練 帥氣現身

2025-02-15 01:47
杜蘭特15度入選明星賽。（路透）

NBA／明星賽負面聲音多 杜蘭特嗆：取消舉辦讓大家休息

2025-02-17 21:26
麥克朗飛躍7呎莫布里。（美聯社）

NBA／一個人的武林 麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

2025-02-16 00:28

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財