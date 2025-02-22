NBA／勇士轟20顆三分球輕取國王 巴特勒加盟後5戰4勝

巴特勒(左)加盟勇士隊後，5場比賽中有4場贏球。（路透）

在歷經全明星周假期後，勇士 隊與國王隊 21日迎接下半季的首場賽事，作客的勇士展現多點開花的攻勢，團隊三分球出手43次命中20球，共4人得分在20分以上，最終以132：106輕取國王，在巴特勒（Jimmy Butler）加盟後5場比賽拿下4勝。

勇士在今年交易大限換來明星前鋒巴特勒後，球隊新陣容產生良好化學效應，而21日與國王之戰勇士更是重拾上半季少見的多點開花攻勢，光是上半場勇士團隊就以近5成命中率投進12顆三分球，其中穆迪（Moses Moody）與替補上陣的波斯特（Quinten Post）、希爾德（Buddy Hield）皆投進3顆三分球，相較之下國王僅有德羅展（DeMar DeRozan）一支獨秀拿下24分，勇士也取得15分領先。

易籃後，國王在沙波尼斯（Domantas Sabonis）以及穆雷（Keegan Murray）、拉文（Zach LaVine）領軍下，一度追到8分差距，但上半場手感不佳的勇士兩大球星柯瑞 （Stephen Curry）與巴特勒也在此時加入戰局，與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）幫助勇士在三節打完後回到17分差距，也讓比賽勝負幾乎是提前底定，最終勇士也以26分差距取勝，勇士也拿下巴特勒加盟後的第4勝。

勇士21日共4人得分來到20分以上，其中穆迪與希爾德皆投進5顆三分球、拿下22分，波傑姆斯基21分、5助攻，柯瑞20分、6助攻，巴特勒則有17分、7助攻，勇士團隊共送出40次助攻，比國王整整多出15次，國王則是以德羅展拿下34分最佳。